V vrtcu Mavrica otrok zbolel za oslovskim kašljem

5.6.2019 | 15:15

Vrtec Mavrica Brežice (Foto: M. L.)

Brežice - V enem od oddelkov brežiškega otroškega vrtca Mavrica, ki ga obiskuje 443 otrok, se je v torek pojavil oslovski kašelj. Bolezen so v brežiškem zdravstvenem domu potrdili, v vrtcu, kjer so pozorni na morebitne bolezenske znake pri drugih otrocih, pa so o pojavu bolezni obvestili vse starše, je ravnateljica Mavrice Silvija Komočar danes povedala za STA.

Komočarjeva je dejala, da so starše obvestili, da naj bodo na pozorni na morebitne bolezenske znake, ker se je bolezen pojavila le pri enem otroku, pa je preplah odveč, je poudarila.

Kakšnih bolezenskih znakov pri drugih otrocih v vrtcu po poročanju STA danes niso zaznali. Teh prav tako niso odkrili pri mlajšem bratcu zbolelega otroka, je dodala.

Povedala je še, da je sicer govorila z zdravnico brežiškega zdravstvenega doma Romano Laktić, ki ji je povedala, da so diagnozo pri obolelemu otroku potrdili z laboratorijskimi testi. Ta ji je tudi pojasnila, da je potrebno na pojav bolezni in morebitne simptome opozoriti vse starše, še posebej pa tiste, ki otrok niso dali redno cepiti.

Ker je za oslovski kašelj najbolj značilno, da je po 14 dneh še močnejši kot na začetku, otrok pa ob kašljanju velikokrat tudi bruha, zdravnica zato staršem priporoča, da naj otroka ob vsakem sumu omenjene bolezni odpeljejo k osebnemu zdravniku, je še povedala Komočarjeva.

M. Ž.