Pogovori za cono potekajo

6.6.2019 | 20:45

Šmarješki svetniki bodo o coni obveščeni, ko bodo zadeve bolj dorečene.

Šmarješke Toplice, Kronovo - Potem, ko Občina Šmarješke Toplice s prejšnjim vodstvom dlje časa ni našla skupnega jezika z lastniki zemljišč za Turistično storitveno gospodarsko cono v Dolenjem Kronovem, za katero je občinski podrobni prostorski načrt že zdavnaj sprejet, z novim županom Marjanom Hribarjem kaže drugače. Pogovori potekajo.

Kot smo že poročali, se je zataknilo pri komasaciji zemljišč. Glavna razhajanja so bila v ceni zemljišč in opravljenih je bilo kar nekaj cenitev. Z občinsko uradno cenitvijo, ki je znašala 12,55 evra za kvadratni meter, se lastniki niso strinjali, zato so v dogovoru z občino naročili svojo, ki pa je po mnenju občine pretirano odstopala od prvotne, saj je znašala 60,78 evra in je bila skoraj petkrat višja.

Marjan Hribar

Kot pravi župan Marjan Hribar, ki vsekakor želi čim prejšnji zagon cone, so se z lastniki zemljišč dobili že nekajkrat na delovnem sestanku. »Predstavili smo jim ponudbo občine, ki temelji na novi cenitvi teh parcel, in sicer javno zaprisežene cenilke Irene Gostišča. Cenitev znaša 22 evrov za kvadratni meter, s korekcijo desetih odstotkov zaradi določenih demografskih gibanj in vplivov, tako da je cena od 20 do 22 evrov. Višje cene nakupa kmetijskih zemljišč na Dolenjskem ni bilo. Dejstvo je, da gre za privlačno cono, ki verjamem, bo imela svoje mesto na trgu. Pričakovanja lastnikov so nekoliko višja, zato bo potrebnih še kar nekaj pogajanj,« pravi Hribar in poudari, da občina vodi dialog odprto in transparentno z vsemi lastniki hkrati, ne glede na velikost parcel, ki jo imajo, saj so za občino vsi enako pomembni. Ko bodo z lastniki prišli do nekega kompromisa, bodo zadevo predstavili tudi na občinskem svetu.

