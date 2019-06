FOTO: Za varnejši korak pešcev

6.6.2019 | 08:00

Otvoritveni trak sta v družbi malčkov Rdeče kapice prerezala župan Gregor Macedoni in predsednica sveta KS Drska Mira Retelj.

Novo mesto - V družbi tistih, ki jim varnejši pločniki najbolj koristijo, torej otrok, sta župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in predsednica sveta KS Drska Mira Retelj včeraj prerezala otvoritveni trak ob odprtju prenovljene ceste na Drski.

Kot sta povedala pred zbranimi krajani, je bila cesta pred mnogimi leti povezovalna prometnica proti Dolenjskim Toplicam, a se je to z izgradnjo Topliške in Šmihelske spremenilo. Kljub temu pa tam ni bilo nič manj prometa, sploh ob tisočih dijakih, ki po tej poti obiskujejo Šolski center Novo mesto. Pred dvema letoma in pol je idejna zasnova nastala v krajevni skupnosti, projekt je nato prevzela občina, saj se je izkazalo, da ne bo šlo zgolj za preplastitev, ampak celotno menjavo dotrajane komunalne infrastrukture. Polovica ceste je zdaj namenjena pešcem in kolesarjem, naložba pa je na koncu veljala nekaj več kot 700.000 evrov z davkom, pri čemer je polovico prispevala država. Delavci novomeškega CGP so odsek od trgovine Mercator pri Šegovi ulici do avtobusne postaje prenavljali od lanske jeseni.

V spremljevalnem programu so nastopili malčki vrtca Pedenjped iz enote Rdeča kapica, ki se nahaja prav na tem delu Drske.

Župan in predsednica KS pa sta razkrila tudi ostale načrtovane prenove v tej največji stanovanjski krajevni skupnosti, o čemer bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. M.

novejši najprej Komentarji (1) 17m nazaj Oceni neevedni Na veselje vseh naj dodajam,Sreča je,da se ni kaj zgodilo-mnogi so hodili po bližnici mimi ograje ob progi čez grvino na drugo stran!,karje bil podvig tudi za planince,višinske razlike sicer samo do 75cm !!! Preglej samo prijavljene komentatorje