Gost 10. Šalijevega večera himalajec Viki Grošelj

6.6.2019 | 09:10

Pogovor z Vikijem Grošljem je vodil Franci Koncilija.

Viki Grošelj

Mont Everest

Novo mesto - V atriju Knjižnice Mirana Jarca so te dni povabili že 10. Šalijev večer, slednjič v znamenju kulture gorništva in planinarjenja. Večer je Kulturno društvo Severina Šalija pripravilo v sodelovanju s Planinskim društvom Dolenjske in Bele krajine.

Gost večera je bil najuspešnejši slovenski vrhunski alpinist in himalajec Viki Grošelj, športni pedagog, gorski reševalec in vodnik, pisatelj in humanist. Grošelj je izmed Slovencev preplezal največ osem tisočakov in osvojil najvišje vrhove vseh petih kontinentov sveta, stal je tudi na vrhu Mount Everesta. O smislu alpinizma, o ekstremnih vzponih, o humanizmu in njegovih nepozabnih doživetjih ter ljubezni do gora se je z Vikijem Grošljem pogovarjal Franci Koncilija. Na večeru se je zbralo okoli štirideset ljubiteljev gora.

Po krajšem uvodnem pozdravu so vsi prisotni z enominutnim molkom stoje počastili spomin na številne slovenske planince in himalajce, ki so se smrtno ponesrečili v gorah. Imenovani so bili Grošljev brat Silvo, pa Novomeščana Vanja Furlan in Andrej Markovič, Tomaž Humar, legendarni Nejc Zaplotnik, Pavle Kozjak in drugi. Sledil je veselejši del srečanja. Viki Grošelj in Franci Koncilija sta 3. junija praznovala rojstni dan, zato sta si ob tej priložnosti iskreno čestitala in drug drugemu podarila knjigi.

Grošljevi vzponi

Sledilo je zanimivo predvajanje slik z večine Grošljevih vzponov in dosežkov na področju alpinizma na Himalaji in ostalih najvišjih vrhovih, ki jih je osvojil na vseh petih kontinentih. Grošelj je najprej predstavil gorsko verigo Himalajo, s posebnim poudarkom na Mount Everestu, ko so Slovenci pred 40 leti, 13. maja 1979, prvič priplezali na sam vrh. Grošlju takrat zaradi hudih ozeblin ni uspelo osvojiti vrha sveta. Viki Grošelj je na Čomolungmo priplezal deset let kasneje, 10. maja 1989.

Na koncu je še posebej poudaril naravne lepote Nepala, ki je zanj poleg slovenskih gora najlepši na svetu. Tako Viki Grošelj še vedno vsako leto obišče Nepal in ga prehodi v različnih smereh. Hud potres v Nepalu, ki je aprila 2015 presenetil tudi njega, ki je bil visoko v gorah, pa se mu je najbolj žalostno vtisnil v spomin, še posebej številni ljudje, ki so ostali brez vsega, več tisoč pa jih je tudi umrlo. Po pogovoru je bila v knjižnici še priložnost za druženje in izmenjavo duhovno bogatih doživetij.

F. Koncilija, foto: Marko Klinc