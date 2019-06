Umrl pri obžagovanju drv

6.6.2019 | 07:00

Sinoči ob 18.47 uri je v naselju Gorenje Brezovo, občina Ivančna Gorica, občana pri obžagovanju drv večji kos lesa zadel v prsni koš, zaradi česar se je zgrudil in ni kazal znakov življenja. Gasilci PGD Vrh pri Višnji Gori so poškodovanemu nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in zdravnika ZD Ivančna Gorica. Kljub hitremu posredovanju reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka.

Veja razkrila streho

Sinoči ob 18.52 uri je v naselju Podbočje, občina Krško, veja padla na poslovni objekt. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Podbočje, ki so zavarovali kraj dogodka, obžagali drevo, odstranili veje in prekrili pet kvadratnih metrov strehe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI na izvodu Dolenjci.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, na izvodu ČEŠNJEVEK VIKENDI;

- od 10:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, izvod Pribišje;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, izvod Štukelj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva nadzorništva Krško mesto med 6.30 in 7. uro ter med 16. in 16.30 uro na območju TP Stara vas Videm in med 7. in 7.30 uro ter med 15.30 in 16. uro na območju TP Sloka cesta; na področju nadzorništva Brežice pa med 8. in 12. uro na območju TP Cerklje 2 izvod Cerklje desno.

M. K.