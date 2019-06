FOTO: Za slovo pa še cirkus

6.6.2019 | 11:10

Idilična lokacija, cirkusantje in lepo vreme so poskrbeli za odlično zabavo otrok in staršev.

Novo mesto - Grad Grm z okolico se je včeraj popoldne spremenil v pravo cirkuško prizorišče. Vrtec Pedenjped je namreč tam priredil zaključno druženje ob koncu vrtčevskega leta in k sodelovanju povabil artiste gledališča Ane Monro. Obljubo, da otroke in starše čaka pravi cirkus, so več kot izpolnili.

Malčki so se po uvodnem nastopu vrtčevskega pevskega zbora Mali Pedenjped v družbi šentjernejske godbe in hoduljarjev odpravili v park pred gradom, kjer so jih čakali žonglerji in ostali artisti, kopica zanimivih iger z žogo in ostalimi rekviziti, preizkusili so se v hoji po vrvi, se prepustili poslikavi obraza ipd. Vzgojiteljice in vzgojitelji vrtca so skrbeli za dobro voljo in igro, množici obiskovalcev pa ponujali še sadje, limonado, sladkorno peno … Cirkuška zabava se je zaključila s predstavo v atriju gradu in proti večeru so se vidno utrujeni malčki odpravili domov.

Tekst in foto: M. M.

