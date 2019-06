Policisti posredovali v 44-ih nujnih primerih

6.6.2019 | 10:30

Z dvorišča gospodarskega objekta v Mrtvicah je v noči na sredo nekdo odpeljal dva traktorska kardana in akumulator.

Prijeli šest tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v krajih Perišče, Podzemelj in Tušev Dol izsledili in prijeli tri državljane Kitajske, državljana Rusije, državljana Gruzije in državljana Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Sicer so včeraj policisti Policijske uprave Novo mesto so intervenirali v 44-ih nujnih primerih in na številko 113 prejeli 172 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozilo kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

