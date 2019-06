Dragoceno darilo knjižnici in mestu

6.6.2019 | 12:10

Zbirko je v sredo iz rok direktorja in predsednika poslovodstva TPV Marka Gorjupa sprejel novomeški župan Gregor Macedoni.

O Podbevšku in njegovi vlogi v slovenski literaturi ter o pomenu podarjenega izvoda je govoril dr. Marijan Dović. (Foto: B. B.)

Izdaja Človeka z bombami iz leta 1925 s Podbevškovimi opombami in popravki. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Skupina TPV je ob 30-letnici svojega delovanja Novemu mestu in Novomeščanom podarila avtorski izvod dragocene pesniške zbirke Človek z bombami Antona Podbevška z njegovimi opombami in tipkopisom popravljene izdaje, do katere ni nikoli prišlo. Zbirko bo hranila novomeška Knjižnica Mirana Jarca.

TPV je hkrati Novomeščanom podarila še nekaj drugih redkosti iz Podbevškove zapuščine, ki bodo ravno tako svoje mesto dobile v posebnih zbirkah omenjene osrednje dolenjske knjižnice.

Direktor in predsednik poslovodstva Marko Gorjup je povedal, da so v TPV ob svoji 30-letnici poskrbeli, da se je "dragoceni del zapuščine velikega novomeškega in slovenskega poeta Antona Podbevška vrnil v rojakovo rojstno mesto" in s tem pomagali ohraniti del lokalne in hkrati narodne kulturne dediščine.

Za Podbevška so se odločili, ker je ta podobno kot TPV, "ki je eden najprodornejših razvojnih dobaviteljev v avtomobilski industriji," s svojo "edinstvenostjo in drznostjo na slovensko literarno prizorišče vnesel radikalne novosti". "Tako kot naše podjetje je bil usmerjen k razvoju in napredku, saj se je zavedal, da lahko le novi izzivi prinesejo spremembe," pravi Gorjup.

Kot je dejal, so zbirko, listine in drugo gradivo iz Podbevškove zapuščine njegovi svojci našli pri prenovi hiše v ljubljanski Rožni dolini, kjer je ta nekdaj stanoval. Zbirko in drugo gradivo je nato TPV na pobudo Knjižnice Mirana Jarca odkupila na dražbi.

Pesnik in esejist Anton Podbevšek se je leta 1898 rodil na Grmu v Novem mestu. Velja za prvega slovenskega avantgardnega književnika, vzornika Srečka Kosovela in kasneje slovenskih modernistov. Leta 1920 je bil eden glavnih pobudnikov in sodelavcev tako imenovane novomeške pomladi. Sodeloval je pri izdajanju avantgardnih revij Trije labodje in Rdeči pilot. Njegova edina pesniška zbirka Človek z bombami je, kljub temu, da je bila končana in pripravljena že leta 1921, v samozaložbi izšla leta 1925.

Po izidu zbirke je Podbevšek pesniško umolknil do srede šestdesetih let preteklega stoletja, ko je začel vnovič pisati in snovati ponovno izdajo Človeka z bombami, do katere pa potem ni prišlo. V Ljubljani je umrl leta 1981. V Novem mestu so po njem poimenovali eno od primestnih ulic in gledališče Anton Podbevšek Teater.

B. B.

