Tri dni v znamenju lutkarjev in mladih gledališčnikov

6.6.2019 | 13:15

Predstava Gospodar muh (Foto: Matej Maček)

Čustva v ateljeju

Preplah ob reki Nil

Dolenjske Toplice, Novo mesto - Od ponedeljka do včeraj se je na srečanju lutkovnih skupin in srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije zvrstilo skupno enaindvajset predstav, ki so navdušile občinstvo v vseskozi polnih dvoranah v Dolenjskih Toplicah in Novem mestu. Mladi ustvarjalci so se prepričljivo spoprijemali z najrazličnejšimi temami iz vsakdanjika, ki so jih predstavili na sebi lasten način, manjkalo ni smeha, pa tudi kritičnosti, ki jo premorejo otroške skupine, so sporočili iz Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD).

Oder Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice je v ponedeljek pripadel lutkarjem. Polna dvorana, devet nastopajočih skupin in hudomušne, igrive predstave pa so dajale videz, da je slovensko lutkarstvo v razcvetu. Žal pa organizator, JSKD, ugotavlja, da je v nekaterih nekoč za lutke cvetočih okoljih, denimo na Gorenjskem, lutkarstvo v zadnjem obdobju povsem izgubilo svoj zagon izpred nekaj let.

»Predvsem beležimo upad lutkarjev pri starejših otrocih. Za njih nekako ne znamo poiskati primernih tem. V Sloveniji še vedno – napačno! – dojemamo lutke kot medij, namenjen izključno otrokom, najstnikom pa nekako ne znamo ponuditi tem, ki bi obravnavale njihove svetove,« je opozoril Matjaž Šmalc, producent JSKD za gledališče.

Torek in sreda sta bila v znamenju mladih gledališčnikov, ki so zavzeli oder Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. Ta je bil poln mladostne energije, radosti, pa tudi angažiranosti, saj so se najstniški ustvarjalci v svojih igrah že odmaknili od otroške igrivosti in prikazali tudi skrb in kritičnost do današnjih razmer v svetu, v katerem živijo, so povzeli na JSKD.

Šmalc, ki je potegnil črto pod tridnevno dogajanje, z zadovoljstvom ugotovil, da so mladi zasvojeni z virtualnimi svetovi. »Tokrat za spremembo govorimo o pozitivni zasvojenosti. Svet gledališča in lutk je virtualna resničnost, v kateri lahko mladi izrazijo svoj jaz in povedo svojo resnico. V njej so slišani in lahko brez predsodkov in cenzure pokažejo svoja videnja svetov - veselih, zabavnih, radoživih pa tudi zaskrbljenih, kritičnih, pretresljivih,« je dejal in dodal, da so na tokratnem srečanju sledili enaindvajsetim virtualnim svetovom, ki pa so včasih bolj resnični od tega, katerega živimo vsak dan.

Sodeč po videnem, sta lutkarska in otroška gledališka produkcija v Sloveniji množični in na visokem nivoju, nenazadnje se je v izbore območnih srečanj skupno prijavilo 81 lutkovnih in 270 gledaliških predstav iz Slovenije in zamejstva. Izbranci selektorjev, Anžeta Viranta za lutke in Ane Ruter za gledališče, so se predstavili še na zaključni prireditvi in s zaključili letošnjo sezono. Da ni skrbi niti za občinstvo, sta pokazali povsem polni dvorani in navdušeni gledalci, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Matej Maček

