Za romski pripravljalni vrtec več zanimanja

6.6.2019 | 15:30

Utrinek z lanskoletnega dneva odprtih vrat večnamskega romskega centra. (Foto: M. L., arhiv DL)

Krško - Obisk pripravljalnega otroškega vrtca v romskem naselju Kerinov grm pri Krškem se zadnja leta krepi, je ob današnjem dnevu odprtih vrat večnamenskega centra, v katerem deluje, po poročanju STA dejala tamkajšnja svetovalna delavka Olivera Mirković. V vrtcu skrbijo tudi za obšolske dejavnosti, ki jih izvaja ljubljanski Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Mirkovićeva je povedala, da je v pripravljani vrtec v tem šolskem letu redno vpisanih 12 otrok. Izboljšuje se tudi odziv staršev, ki svoje otroke zadnja leta bolj redno pošiljajo v vrtec, hkrati so starostno mejo vpisanih otrok z začetnih štirih uspeli znižati na dve leti, je dodala.

V večnamenskem centru Kerinov grm skrbijo še za druge dejavnosti predšolskih otrok, šolarjev in njihovih staršev, center pa je vse bolj vpet v vaško življenje, je ocenila.

V centru skrbijo tudi za popoldansko obšolsko dejavnost in učno pomoč, ki ju obiskuje do 50, redno pa približno 30 šoloobveznih otrok. Za obšolske dejavnosti v okviru celostnega projekta Skupaj za znanje, ki ga financirata ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad, od leta 2014 skrbi omenjeni Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Projekt pripravljalnega vrtca so začeli izvajati leta 2011. Takrat ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja, bližnja Osnovna šola Leskovec pri Krškem pa je bila konzorcijski partner. V novem finančnem obdobju je nato projekt prevzel in razširil Center šolskih in obšolskih dejavnosti, navaja STA.

Ta omenjeni projekt sicer izvaja v sedmih krajih po državi, z romskimi otroki pa le v Kerinovem grmu. Vrtec deluje po učnem programu za otroške vrtce, njegovo delovanje pa podpira tudi krška občina, ki je poskrbela za postavitev stavbe večnamenskega centra in lani še za novo streho.

Obšolska delavnost ob redni obsega še dodatno učno pomoč pri pisanju domačih nalog oz. pri vsem, česar njihovi mladi obiskovalci ne morejo opraviti, starši pa jim pri tem ne znajo ali ne zmorejo pomagati. Več staršev je namreč še nepismenih, hkrati pa za romske otroke pripravljajo tudi različne delavnice.

Olivera Mirković je izpostavila še nova projekta oz. projekt individualnih načrtov za na določenem področju nadarjene otroke, pri katerem sodelujejo z Osnovno šolo Leskovec pri Krškem, in na projekt dela s starši. »Načeloma je naša dejavnost tudi med starši in starejšimi Romi dobro sprejeta,« je še poudarila.

M. Ž., STA