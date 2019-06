Sindikat upokojencev ostro na vlado

6.6.2019 | 14:20

Predsednica sindikata upokojencev Francka Ćetković (v sredini z rdečo ruto) je nagovorila zbrane v športni dvorani in pozneje pri spomeniku. (Foto: M. L.)

Med športnimi dejavnostmi srečanja je bilo tudi strelstvo, ki ga je vodil dolgoletni trener in predsednik uspešnega Strelskega kluba Brežice Ernest Sečen (levo). (Foto: M. L.)

Upokojenci so se lahko ob prihodu na srečanje okrepčali ob stojnici Društva kmetic Bizeljsko. (Foto: M. L.)

Brežice - Sindikat upokojencev Slovenije je z današnjega srečanja v Brežicah poslal vladi odprto pismo, v katerem zahteva v izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka najpozneje do 30. junija 2020.

Med več zahtevami v pismu je med drugim tudi zahteva o regresu. Tako sindikat zahteva, da morajo leta 2020 upokojencem, ki imajo pokojnine pod 800 evrov, izplačati 600 evrov letnega regresa, tistim z višjimi pokojninami pa 300 evrov.

»Počutimo se zapostavljene in pozabljene, ker vlada ne prisluhne našim zahtevam,« je v nagovoru zbranim rekla predsednica sindikata upokojencev Francka Ćetković.

Da so upokojenci prikrajšana generacija v družbi, je rekla tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Kot je poudarila, Slovenija mora sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi.

Na srečanju, ki se ga udeležuje tudi nekdanji predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič, je zbrane nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan.

Upokojenci so si po uradnem delu srečanja v Športni dvorani Brežice, kjer jim je pela Manca Mihelin ob instrumentalni spremljavi Vilka Ureka, ogledali mesto. Pri tem so se ustavili pri spomeniku »kose«, posvečenem brežiškim uporom, kjer so razvili transparente. V okviru srečanja, ki še traja, tudi tekmujejo v pikadu, namiznem tenisu, športnem streljanju, balinanju, slednje poteka v Krškem, in šahu.

M. L.

Galerija