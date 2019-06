Zik Črnomelj veliko pozornost namenja kakovosti

6.6.2019 | 17:15

Zdeleženci srečanja, na katerem je tekla beseda predvsem o kakovosti.

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj letos praznuje 60 let organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini. 15 let pa je tudi nosilec zelenega znaka kakovosti - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. Zato so danes na Ziku pripravili srečanje za poslovne partnerje.

Irena Bohte, svetovalka in članica komisije za kakovost, je ob dnevu kakovosti, ki letos poteka pod sloganom Kakovost ustvarjamo vsi, poudarila, da za kakovost pri njih ne skrbijo le zaposleni, ampak tudi udeleženci v izobraževanju odraslih in poslovni partnerji. Zik je zgradil notranji sistem kakovosti, leta 2006 pa sprejel izjavo o kakovosti, v kateri so navedeni standardi kakovosti, ki jih zagotavljajo tistim, s katerimi delajo. Prav tako imajo listino o kakovosti, ki je namenjena predvsem zaposlenim. Imajo tudi komisijo za kakovost, v kateri so udeleženci izobraževanja odraslih, partnerji, učitelji in zaposleni.

Direktorica Zika Nada Žagar pa je predstavila delne rezultate ankete o skrbi za kakovost in vlogi ter pomenu Zika Črnomelj v okolju. Skupaj s poslovnimi partnerji so na srečanju ugotovili, da bodo v nadaljevanju raziskave bolj usmerili pozornost na mlajše, manj izobražene, moške, na prebivalce metliške in semiške občine. A tudi na tiste, ki še nimajo izkušenj z Zikom, a bi se z veseljem udeležili izobraževanj. Sicer pa je pomembno, da Zik poudarja svojo vpetost v okolje, ki je sicer že sedaj velika in dobra. 80 odst. anketirancev je namreč menilo, da je Zik ugledna in nepogrešljiva organizacija.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

