Zagorelo pod kozolcem

6.6.2019 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes okoli 9.20 se je na avtocesti pred priključkom Novo mesto vzhod zgodila prometna nesreča. Po trčenju osebnih vozil so gasilci GRC Novo mesto požarno zavarovali kraj dogodka in pregledali vozili, delavci Darsa pa zavarovali mesto nesreče in očistili cestišče. Poškodovanih k sreči ni bilo.

Tik pred 15. uro je v Gorenjih Lakovnicah zagorelo pod kozolcem. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Lakovnice so omejili in pogasili začetni požar, ki je pod kozolcem zajel samonakladalko za pobiranje sena. Do večje škode ni prišlo, o dogodku so obvestili pristojne službe.

Iz ReCO Novo mesto v današnjem poročilu še navajajo, da so okoli 7.30 v Dobravici našli neznano eksplozivno telo. Na kraju so pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi NUS Dolenjske in Ljubljanske regije poskrbeli za uničenje ročne bombe italijanske izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. Za varovanje kraja uničenja so poskrbeli policisti in gasilci PGD Šentjernej. O dogodku so prav tako obvestili vse pristojne službe.

V Posavju je dan minil bolj mirno, saj iz brežiškega centra o izrednih dogodkih ne poročajo.

M. M.