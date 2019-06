Gradili bodo kanalizacijo

7.6.2019 | 08:00

Gradbeno podgodbo sta podpisala župan Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević. (Foto: Občina Črnomelj)

Trasa kanalizacije Vinica - Drenovec

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta nedavno podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo kanalizacijskega sistema Vinica – Drenovec. Gre za pomemben projekt, ki bo prispeval h kakovosti življenja tamkajšnjih prebivalcev, so poudarili na občini. Gradbena dela naj bi se začela že v tem mesecu in zaključila najkasneje do konca oktobra letos.

Izgradnja novega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalnih odpadnih voda iz večjega oz. strnjenega dela naselja Drenovec in dela naselja Vinica obsega okoli 1.940 metrov gravitacijskih kanalov (15 kanalov), približno 405 metrov tlačnih vodov in tri črpališča.

Vrednost pogodbe znaša dobrih 420 tisoč evrov brez DDV. Naložbo bodo financirali iz proračuna Republike Slovenije po 21. členu ZFO-1 v višini nekaj več kot 351 tisoč evrov, preostali del pa iz proračuna občine.

M. Ž.