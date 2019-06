Zagorelo v pritličju šole; padel s strehe; mesar se je urezal

Sinoči ob 19.28 uri je v Zaliscu, občina Žužemberk, občan padel s strehe. Posredovali so prvi posredovalci PGD Reber, ki so pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ponesrečenca na kraju oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Zagorelo v šoli

Ob 21.41 je v Velikem Gabru, občina Trebnje, zagorelo v pritličju Osnovne šole Veliki Gaber. Gasilci PGD Veliki Gaber, Log, Zagorica, Sela pri Šumberku in Trebnje so pogasili požar v prostoru tehničnih delavnic, kjer je bila peč za žganje gline. Zaradi pravočasno opaženega dima iz prostora in hitre intervencije gasilcev požar ni povzročil večje škode. Zadimljene prostore šole so gasilci prezračili, jih pregledali s termovizijsko kamero in izmerili morebitno prisotnost nevarnih plinov. Tehnično osebje osnovne šole bo poskrbelo še za nočno prezračevanje prostorov šole. V intervenciji je sodelovalo 64 gasilcev iz omenjenih društev. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Mesar se je urezal

Ob 8.00 se je v Spodnji Dragi, občina Ivančna Gorica, v trgovini mesar poškodoval z nožem. Oskrbeli so ga reševalci NMP Ljubljana in ZD Ivančna Gorica. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Gasilci dvakrat v Kerinov Grm

Ob 19.52 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Ob 23.57 pa je v naselju na odlagališču gorel neuporaben avtomobil. Prav tako so ga pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DAMELJ, TP DRAGA PRI SINJEM VRHU, TP GORICA, TP KOT OB KOLPI, TP SINJI VRH, TP SINJI VRH 2, TP ŠPEHARJI, TP BREG PRI SINJEM VRHU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI,izvod Levo in Cerkev;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA1, TP KAMENICA2;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2, TP BORIHA, TP RADOVIČI, TP BOŽAKOVO, TP RAKOVEC, TP ČURILE, TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH, TP DRAŠIČI, TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, TP VIDOŠIČI, TP ŽELEZNIKI 1, TP KRMAČINA, TP SLAMNA VAS, TP BOLDRAŽ, TP RADOVICA, TP RADOVICA 2, TP BOJANJA VAS, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP OSTRIŽ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN;

- od 8:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA;

- 2019 od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN;

- od 9:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Curnovec, Silovec, Sveti Janez, Okljukova gora, Volčje, Sromlje in Sromlje vas med 8:00 in 11:00 uro in na območju TP Jurovec in Dečna sela trgovina med 9:30 in 11:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Gora izvod Dunaj med 8:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Mladje, Dol, Bočje gaj, Brlog, Hrastek, Brezje Gorjanci, Planina Gorjanci in Gradec Gorjanci med 8:00 in 13:00 uro in na območju TP Šutna in Šutenski vrh med 8:00 in 9:30 uro.

