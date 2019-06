Za občinski praznik deset dni pestro

7.6.2019 | 09:20

Dogajanje ob občinskem prazniku v občini Šmarješke Toplice so na včerajšnji novinarski konferenci predstavili Gregor Zorko, Marjan Hribar in Aleš Lindič.

Šmarješke Toplice - Pred vrati je 12. občinski praznik, zato bo dogajanje v šmarješki dolini še posebej pestro od 7. junija do 16. junija. Glavne dogodke so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci.

Praznično dogajanje se začenja v znamenju gasilstva, saj bo danes od 17. ure naprej pri gasilskem domu v Zburah potekalo 35. tradicionalno meddruštveno gasilsko tekmovanje za pokal Zbur. V soboto pa ob 17. uri vabijo na slovesnost ob 70-letnici tamkajšnjega gasilskega društva.

Šmarješki vikend športa

Aleš Lindič

Sobotno dopoldne bo športno obarvano, obeta se t.i. šmarješki vikend športa. »Že nekaj let je ideja, da nedeljsko tekaško dogajanje raztegnemo čez ves vikend, da obiskovalci pri nas ostanejo kak dan dlje,« pravi Aleš Lindič iz TD Šmarješke Toplice. Tako bo pestro že sobotno dogajanje v športnem parku Šmarješke Toplice od 10. ure naprej, ko bodo potekale razne igre, glavni dogodek pa bo nedeljski 24. Šmarješki tek v organizaciji TD Šmarješke Toplice, ki bo potekal dopoldne. Dva teka bosta potekala za odrasle, trije za otroke.

Med prireditvijo v športnem parku bodo razne animacije za otroke in po teku brezplačno kopanje v Termah za udeležence teka. Po besedah Lindiča pričakujejo okrog dva tisoč udeležencev, med tekmovalci pa so tudi znana imena: Primož Kobe, Mitja Krevs, Klara Ljubi, Breda Škedelj itd.

Pohod na Gradec…

Marjan Hribar

V soboto dopoldne velja omeniti še tradicionalni pohod na Gradec v organizaciji Domoznanskega društva Šmarjeta začenja tradicionalni pohod na Gradec. Pohodnikom, ki se bodo zbrali ob 8. uri pred občinsko stavbo v Šmarjeti, se bosta pridružila mag. Uroš Bavec z ZVKD, ki bo predstavil mokrišče Zdravci ter bogato zgodovino Gradca. V Klevevžu bodo novi lastniki spregovorili o načrtih posestva. Pri nekdanjem mlinu v Homu bo daljši počitek in presenečenje. Startnine ni, pohod je primeren tudi za družine.

V nedeljo se bodo nekateri podali na spominski pohod NOB od Bele Cerkve (start ob 9. uri) preko Vinjega Vrha in nazaj. V primeru dežja odpade. Ob 17. uri bo v kulturni dvorani v Šmarjeti odmevala pesem na reviji pevskih zborov z naslovom Šmarješke pojejo.

V ponedeljek Anica Bobič ob 20. uri vabi na večerni vodeni sprehod po zdraviliškem parku Term Šmarješke Toplice - zbirno mesto je pri vodnjaku v parku. V torek in četrtek bodo meddruštvena tekmovanja upokojencev, v sredo pa bo v HŽD v Beli Cerkvi ob 20. uri na ogled komedija Mutavka v izvedbi KD Krka.

Srečanje pihalnih orkestrov

Gregor Zorko

Odmevnejši dogodek bo srečanje pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine v Beli Cerkvi, ki ga ob letošnji 10.letnici delovanja prihodnjo soboto organizira Godba na pihala Šmarješke Toplice. Njen predsednik Gregor Zorko je povedal, da je godba ves čas član Zveze godb Dolenjske in Bele krajine, takšno srečanje pa so odlično pripravili že ob 5-letnici delovanja. Začelo se bo s povorko ob 17. uri, nekaj posebnega bo potem skupen nastop na trgu, kasneje pa bodo orkestri igrali svoje skladbe »za dušo«. Pričakujejo okrog tristo glasbenikov.

Župan Marjan Hribar, ki je izrazil zadovoljstvo ob sto dnevih županovanja (ravno na včerajšnji dan), je povedal še, da bo gost slavnostne seje občinskega sveta prihodnji petek v Šmarjeti, ko bodo podelili tudi občinska priznanja in nagrado, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Sestal se bo z najpomembnejšimi gospodarstveniki v občini.

Besedilo in foto: L. Markelj

