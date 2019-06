Zaradi Martine vložili 10 milijonov in dobili nove materiale

7.6.2019 | 11:45

Dr. Tomaž Savšek, namestnik direktorja TPV, je novinarjem predstavil nekatere izdelke, ki so nastali v okviru projekta.

Novo mesto - Včeraj so na sedežu novomeške družbe TPV predstavili rezultate skoraj 10 milijonov evrov vrednega razvojno–raziskovalnega projekta Martina (Materiali in Tehnologije za nove Aplikacije), v katerem je sodelovalo 16 partnerjev iz industrije, inštitutov in univerz, med njimi tudi TPV.

V projektu, ki se zaključuje konec julija, začeli pa so ga avgusta 2016, so partnerji s celovitim multidisciplinarnim pristopom razvijali rešitve kar na petih področjih materialov: novo orodno jeklo za delo v vročem, nova visoko trdnostna jekla, nova zlitina aluminija z večjim deležem uporabe recikliranega aluminija, razvoj multikomponentnih materialov in 3D tisk delov orodja.

Pri projektu so sodelovali: Kolektor, Impol, Sij Metal Ravne, Talum, Štore Steel, TPV, Zlatarna Celje, Razvojni center Jesenice, Tecos, Vesolje-Si, Kemijski inštitut, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (vodilni partner), Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo ter Zavod za gradbeništvo.

Partnerji so na včerajšnji predstavitvi poudarili, da gre za izjemno uspešen model sodelovanja med gospodarstvom in inštitucijami znanja na področju strategije pametne specializacije. Pobudo zanj je dal Strateški svet za metalurgijo, potekal pa je v okviru strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO).

Novomeški TPV se je vključil v projekt kot razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji, ki so mu inovativne rešitve vedno dobrodošle. Tako je odigral pomembno vlogo pri oblikovanju razvojnih izhodišč ter nato tudi pri razvoju, izdelavi prototipov in njihovem preizkušanju v laboratorijskem okolju.

TPV je sodeloval pri razvoju novega visokotrdnostnega jekla za komponente avtomobilskih sedežev, pri razvoju nove zlitine aluminija za lahke komponente s funkcijo nosilnosti kot del podvozja in karoserije vozila ter pri razvoju komponent, ki so kombinacija kovinskih in nekovinskih materialov.

»V avtomobilski industriji se neprenehoma iščejo nove rešitve tudi z uporabo novih materialov in tehnologij. Zmanjševanje mase vozil in posledično zmanjševanje porabe energije, goriva in izpustov, je ena od glavnih razvojnih smernic pri razvoju novih vozil,« je ob predstavitvi projekta dejal Marko Gorjup, direktor TPV Group.

Kot smo lahko videli na predstavitvi, kjer so razstavili tudi nekaj prototipov izdelkov, so novi materiali uporabni za zelo širok spekter izdelkov in za različne panoge, celo za zobozdravstvo in gospodinjstvo. V postopku projekta so partnerji prijavili tudi več patentov, saj gre pri novih materialih tudi za novosti v svetovnem merilu. Rezultat projekta je kar 122 inovacij, 86 procesnih rešitev, 8 novih izdelkov, za 2,9 milijona evrov novih naložb in za 3,6 milijona evrov naložb v raziskave in razvoj, 46 novih mentorjev in 106 znanstvenih objav.

Ne nazadnje ne gre zanemariti niti pomena tesnega medsebojnega sodelovanja, ki so ga vzpostavili partnerji in bodo na njem, kot je poudaril namestnik direktorja TPV dr. Tomaž Savšek, gradili tudi naprej.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

