Vabilu se je odzvalo 93 krvodajalcev

7.6.2019 | 12:50

Domači župan Radko Luzar s krvodajalci (Foto: OZRKS Novo mesto)

Šentjernej - Novomeško območno združenje Rdečega križa Slovenije je včeraj v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana organiziralo še drugo krvodajalsko akcijo letos. Prišlo je 93 krvodajalcev, dva sta se odločila to življenjsko pomembno tekočino darovati prvič in se tako pridružila vsem zvestim krvodajalcem, ki redno obiskujejo, če se le da obe akciji v letu, pa še kakšno vmes, so sporočili iz novomeškega združenja.

Tudi tokrat so krvodajalci po odvzemu posedeli v jedilnici ob malici, ki so jo pripravile šolske kuharice, razdelile pa prostovoljke KORK Šentjernej in zaposlene na Rdečem Križu. »Hvala vsem krvodajalcem za darovano kri ter prostovoljkam, ekipi Zavoda za transfuzijsko medicino in zaposlenim na šoli, ki ste poskrbeli za prijetno počutje krvodajalcev, ki jih od tega humanega dejanja ni odvrnilo niti lepo vreme, niti obilica dela zunaj,« je še dejala Mateja Šlajkovec.

M. Ž.

