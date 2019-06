FOTO: Priskočili na pomoč mamici z osmimi otroki

7.6.2019 | 10:20

Mamica Jožica s svojo družino, tudi najmlajšo, 5-mesečno Jožico v vozičku (vseh otrok ni na sliki).

Šentjernej - Nesreča nikoli ne počiva in tako je februarja letos številčna družina Cvitanović iz Šentjerneja nepričakovano ostala brez očeta. 31-letna mamica Jožica se je znašla v res težkem položaju, ko se mora znajti sama z osmimi otroki, starimi od pet mesecev do 11 let.

V. d. ravnateljice OŠ Šentjernej Nina Šalamon

Zato je še kako vesela, da ni ostala sama. Pomagajo ji njeni bližnji, družina, pa tudi širša skupnost, kjer živi. V Osnovni šoli Šentjernej, ki jo že obiskujejo njeni štirje otroci, so takoj ob nesreči priskočili na pomoč z zbiranjem prostovoljnih prispevkov, kot pravi v.d. ravnateljica šole Nina Šalamon, pa so se na pobudo razrednikov in učiteljskega zbora odločili še za dobrodelni koncert. Sinoči so ga izpeljali pod pokroviteljstvom Občine Šentjernej ter seveda v sodelovanju z Območnim združenjem RK Novo mesto, ki tudi vodi akcijo zbiranja denarja za socialno ogroženo družino.

Bazar z izdelki otrok in zbiranje prostovoljnih prispevkov.

Na koncertu pod naslovom Vrtiljak življenja, so nastopili številni šolarji in vrtičkarji tako iz matične šentjernejske šole kot podružnice v Orehovici ter Vrtca Čebelica in številčno občinstvo, ki je napolnilo veliko dvorano Kulturnega centra Primoža Trubarja, navdušilo s petjem, plesom, nastopi. Odzvalo se je tudi nekaj gostov, FD Kres iz Novega mesta, Topliška pomlad, Plesni center Dolenjske, itd. Pred in po koncertu je potekal dobrodelni bazar z najrazličnejšimi izdelki šolarjev, izkupiček od vsega pa bo šel družini Cvitanović.

Mamica Jožica, po poklicu vrtnarka in cvetličarka, je brezposelna in sedaj na porodniškem dopustu, a tudi kaj kmalu verjetno še ne bo mogla v službo, saj so otroci še zelo majhni in jo potrebujejo doma. Prej so se preživljali le z dohodki očeta in socialnimi prejemki.

Barbara Ozimek

Trenutno so v precejšnji socialni stiski, saj potrebe in stroški družine presegajo njihove finančne zmožnosti. Mlada mamica, ki pravi, da ji v težkem položaju v veliko pomoč tudi vera in Bog, je vesela lepega odziva ljudi, ki še vedo, kaj je to solidarnost, sočutje in prijateljstvo. Vsem je zelo hvaležna.

Kot pravi sekretarka OZ RK Novo mesto Barbara Ozimek, želijo, da bi zbrali fond sredstev, ki bi omogočal zagotovitev nujnih potreb za otroke tudi v prihodnjih letih. Z družino so sklenili sporazum o namenski porabi sredstev, ki se bodo črpala iz posebnega računa s plačevanjem stroškov (računov) za šolske potrebščine, šolske aktivnosti, izven šolske aktivnosti, šolo v naravi, prehrano. »Radi bi, da bi se ta zaloga naredila za naprej, ker vemo, da tudi, če bo mama delala in bo dohodek pri hiši, bodo stroški še vedno visoki. Družina si želi, če se bo zbralo kaj več, kupiti tudi kombi, da se bodo lahko vsi kam odpeljali skupaj,« je povedala Ozimkova.

Sredstva se zbirajo na posebnem računu na naslovu: RKS - OZ Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto, TR: 0207 00259477 202, BIC banke: LJBASI2X, namen: dobrodelni namen, referenca: SI 00 903071 in sicer do nadaljnjega.

Že na sinočnjem koncertu, ki ga je prijetno povezovala Sonja Pajk, so se obiskovalci odrezali s prostovoljnimi prispevki, Rotary klub Novo mesto pa je družini v stiski poklonil bon v vrednosti dva tisoč evrov. Po besedah Ozimkove, so številne prošnje poslali tudi na podjetja, ustanove, društva in posameznike in upajo na dober odziv.

Besedilo in foto: L. Markelj

