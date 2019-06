Nov poslovilni objekt na krškem pokopališču

7.6.2019 | 14:00

Nov poslovilni objekt (Foto: Občina Krško)

Krško - V okviru praznovanja občinskega praznika so včeraj na pokopališču v Krškem slovesno odprli nov poslovilni objekt z novim vhodnim portalom, prostorom za raztros in 62 novimi parkirišči. Naložbo, vredno 1,5 milijona evrov, je v celoti krila Občina Krško.

V novem objektu na skupno 420 kvadratnih metrih so štiri mrliške vežice, prostor za obrede in dve čajni kuhinji, so pojasnili na krški občini. Z gradnjo so začeli v novembru leta 2017 in jo zaključili konec lanskega leta, v prvi polovici letošnjega pa so poskrbeli še za notranjo opremo. Novost je tudi iskalnik grobov, nameščen pri vhodu v objekt. Stara mrliška vežica pa bo v prihodnje služila kot pomožni gospodarski objekt za potrebe pogrebne službe.

Kot je dejal domači župan mag. Miran Stanko je v občini trenutno urejenih večina poslovilnih objektov, na pokopališču na Stranjah v krajevni skupnosti Senovo pa krška občina načrtuje gradnjo nove mrliške vežice v sodelovanju s sosednjo Občino Sevnica.

Potem ko je župan simbolno ključe novega poslovilnega objekta predal vodji pogrebne službe Samanthi Zobec, je novomeški škof msgr. Andrej Glavan objekt tudi blagoslovil, so na občini zapisali v sporočilu za javnost. Dogodek, ki ga je povezovala Klavdija Mirt, sta z glasbo popestrila učenca Glasbene šole Krško.

M. Ž., Foto: Občina Krško

Galerija