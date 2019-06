Že deveti Festival modre Frankinje

7.6.2019 | 17:40

Nagrajenci ocenjevanja modrih frankinj (Foto: Jože Teraž)

Foto: Jože Teraž

Sevnica - Deveto leto zapored je v organizaciji KŠTM Sevnica včeraj na sevniškem gradu potekal mednarodni Festival modre frankinje. Ob spremljajoči kulinarični ponudbi se je predstavilo 25 pridelovalcev modre frankinje z vseh vinorodnih območij, nekaj tudi iz tujine, so sporočili iz sevniške občine.

V spremljevalnem programu so si obiskovalci lahko ogledali sevniški grad, zvečer pa so razglasili rezultate ocenjevanja modrih frankinj. Sedemčlanska strokovna komisija pod vodstvom Roberta Gorjaka iz vinske šole Belvin je ocenila 103 vzorce modrih frankinj iz Slovenije, Madžarske in Avstrije v treh kategorijah.

V kategoriji rednih trgatev letnika 2018 je prvo mesto osvojil Jožef Prus iz Vinske kleti Prus, v kategoriji starejših letnikov in barrique je zmagal Bodri Winery iz Madžarske, v kategoriji posebnih vin pa Klet Krško, Kmečka zadruga Krško. Prvak ocenjevanja modrih frankinj na 9. festivalu modre frankinje je postal Bodri Winery z modro frankinjo letnik 2016 Faluhely Gurovica iz Szekszárda na Madžarskem.

Pestro festivalsko dogajanje je sklenil koncert skupine Kranjci, so na občini še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.