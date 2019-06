Pijan s ceste v drevo

Sinoči, okoli 22.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Dolenjskih Toplicah, kjer naj bi se voznik zaletel v drevo. Ob prihodu policistov voznika ni bilo na kraju, so ga pa kasneje izsledili. Ugotovili so, da je 28-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,14 miligramov alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Treznila sta se na policiji

Metliški policisti so med kontrolo prometa v Metliki ustavili 36-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki se je med postopkom nedostojno vedel do policistov, je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvah seznanili sodišče.

V prostore za pridržanje pa so novomeški policisti odpeljali voznico, ki so jo nekaj pred polnočjo ustavili v Novem mestu. V litru izdihanega zraka je imela 1,09 miligramov alkohola. O vožnji pod vplivom alkohola so seznanili sodišče.

Alkohol mu je dal "krila"

V večernih urah so bili policisti PP Sevnica obveščeni o objestni vožnji motorista v Sevnici. 26-letnega motorista so izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 1,36 miligramov alkohola. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob vrtalnik, kosilnico, motorno škropilnico

V Verdunu pri Stopičah je med med torkom in včerajšnjim dnem nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel baterijski vrtalnik.

V Novem mestu pa je neznanec vlomil v pomožni objekt ob hiši ter ukradel kosilnico in motorno škropilnico.

Padel s strehe

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili obveščeni o nesreči pri delu. Moški, ki je opravljal dela na strehi, je padel z višine okoli štirih metrov in se huje poškodoval. Policisti bodo o okoliščinah nesreče seznanili pristojno tožilstvo.

Nezakonito čez državno mejo



Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj v Semiču izsledili in prijeli dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

Policisti PMP Dobova pa so med opravljanjem mejne kontrole in pregledom tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, v enem izmed vagonov našli dva državljana Alžirije in štiri državljane Irana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

