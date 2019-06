Žur vseh kultur: Od rocka in Afrike do plesa in smeha

Svojo kulturo bodo tudi na letošnjem festivalu različni ustvarjalci predstavili predvsem z glasbo in plesom. (Foto: Jaka Šuln)

Tina Cigler, koordinatorka projekta Teden kultur

Novo mesto - Prihodnji teden bo Novo mesto v znamenju Tedna kultur, ki ga 11. leto pripravlja Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD). Osnovni namen, pokazati sobivanje različnih kultur lokalni skupnosti, ostaja enak, a se je z leti razširil in privabil umetnike iz vseh logov. Organizatorji pri tem poudarjajo: Nič ne bo odpadlo!

Tako je v imenu DRPD poudarila koordinatorka projekta Tina Cigler in na vprašanje, kako se je pred desetletjem vse skupaj začelo, odgovorila: »Teden kultur je otrok Branke Bukovec, ki je glede ozaveščanja o medkulturnem sobivanju spoznala, da je treba nekaj narediti za širšo javnost in tako preseči delitev 'mi-oni' v 'mi, skupaj'.« Novo mesto od nekdaj nudi dom različnim kulturam, poleg romske je še največ predstavnikov držav nekdanje Jugoslavije, z razvojem gospodarstva in iskanjem tuje delovne sile pa sobivamo še z Albanci, Rusi, Ukrajinci, Kitajci, Bolgari …

Ciglerjeva je ob tem dodala, da se v DRPD ne ukvarjajo s preštevanjem in delitvijo, a za lepše sobivanje želijo zgolj pokazati, da nas medkulturnost bogati, in z leti izvajanja Tedna kultur, ko so se sprva na stojnicah in z delavnicami pretežno predstavljale hrvaška, bosanska, srbska kultura, so program razširili še z izvajalci drugih kultur iz drugih koncev države, obisk festivala pa je prav tako iz leta v leto boljši.

LAVOR V ZRAKU

»Preboj je bil pred kakšnimi tremi leti, ko smo mu dodali vsakodnevni program za otroke in so družine potem ostale še na večerni produkciji,« je še dodala. Nič drugače ne bo letos, in sicer od ponedeljka do petka, ko bodo vsak dan od 18. ure otroke zabavali z lutkovnimi predstavami, ulično animacijo, akrobacijami in ustvarjalnimi delavnicami, po 20. uri pa bodo na trgu v ponedeljek ponudili večer stand up komedije s Perico Jerkovićem, Admirom Baltićem in Markom Džamastagićem, v torek se bosta združila beatbox in ples v izvedbi Murata in Maše Kagao Knez, v sredo bo na odru pri vodnjaku gneča zaradi članov afriškega pevskega zbora Sankofa, ki ob predstavitvi zgodb črne celine tudi zapleše, petkov zaključek pa bo ponujal zbirko skoraj vsega naštetega s t.i. sejmom kultur.

Vse našteto bo, kot omenjeno, na Glavnem trgu, v primeru dežja so za vsak dogodek navedli rezervno prizorišče. A to še ni vse: z dvema dogodkoma vabijo tudi na idilične Muzejske vrtove. Teden kultur bo namreč že v soboto odprl koncert MePZ Krka, ki se bo predstavil z rock in pop uspešnicami, v četrtkovem večeru pa bo tam potekal še kino na prostem.

SKUPAJ BOLJŠI

»Povezali smo se z Gledališčem Ane Monro in tako dobili ganskega akrobata Erika, ki bo vrtel lavorje, pa kolumbijskega klovna Camila, ki v predstavo vplete cele družine. Izvajalce sicer iščemo vse leto,« le delček repertoarja omeni Ciglerjeva in prizna, da je seveda vse odvisno od proračuna. Festival podpira MO Novo mesto, med glavnimi pokrovitelji je družba Krka, letos so se vsebinsko povezali še s točko Europe Direct Novo mesto.

»Ne le pri kulturah, tudi organizacijsko velja, da smo s povezovanjem močnejši in boljši,« pristavi in nadaljuje, da bo vzporedno v Anton Podbevšek teatru še Filmski teden Evrope, Novo mesto pa bo med drugim kot del Združenja zgodovinskih mest prihodnji teden gostilo šest plesalcev iz treh držav: »Gre za del projekta Refresh, ko mladi umetniki po različnih državah obiskujejo zgodovinska mesta. Ko so tu, se spoznajo s kulturno dediščino, ki jo potem uporabijo pri svojem umetniškem izrazu. Gostujoči plesalci bodo spremljali Teden kultur, s Plesnim studiom Robija Grmeka bodo delali koreografijo in jo nato predstavili na sklepni dan.«

Teden kultur bo ponudil še kviz o evropskih državah, kolo sreče, Hostel Situla bo tudi tokrat sodeloval z malicami in po novem še večerjami v znamenju drugih kultur, gostinci pa z nekoliko drugačno ponudbo pijač, foto box oz. možnost fotografiranja z raznimi rekviziti, živa knjižnica itd. Podrobnejši program in omenjene rezervne lokacije najdete na njihovih spletnih straneh in na naši povezavi Namig za premik.

Članek je bil objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

