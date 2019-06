Tožbo dobil, a še vedno ni vse rožnato

8.6.2019 | 20:35

Osem let po tistem, ko je zaradi tatvine, ki se je zgodila med njegovim dopustom, izgubil delo v vrtnem centru Kalia, je sodišče na Dunaju Silvu Mesojedcu dosodilo odškodnino. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Skoraj deset let se je vlekla sodna kalvarija Silva Mesojedca, nekdanjega vodje vrtnega centra Kalia v Novem mestu, ki ga je delodajalec, Semenarna Ljubljana, leta 2011 odpustil iz krivdnih razlogov.

Začelo se je s tatvino iz blagajne trgovine junija 2011. Ena oseba je zamotila blagajničarja, druga pa je iz blagajne vzela denar, kar so posnele tudi varnostne kamere. Trgovina je bila oškodovana za 460 evrov. Silvo Mesojedec je bil takrat na dopustu in o kraji so ga obvestili zaposleni, a ga je delodajalec čez dva tedna vseeno odpustil iz krivdnih razlogov, brez odpravnine in pravice do statusa na zavodu za zaposlovanje.

Mesojedec je vložil tožbo na delovnem in socialnem sodišču, ki je leta 2012 presodilo, da je bila prekinitev delovnega razmerja nezakonita in da mora Semenarna oz. Semfin, ki je tedaj za Semenarno opravljal celotno maloprodajo, Mesojedca znova zaposliti. Semenarna se je pritožila, a po nekaj letih pravdanja se je Mesojedec le zaposlil na Semfinu, ki pa je bil takrat le še lupina, saj je Semfin v tistem času maloprodajo znova prenesel na Semenarno. Semfin je imel takrat že blokirane račune, Mesojedec, ki je bil edini zaposleni v podjetju, pa je tri leta dobival le plačilne liste, plače pa ne.

Na koncu je račun za 72.000 evrov izstavil Semenarni Ljubljana, ki ga je zavrnila, čeprav se je v pogodbi o prenosu delavcev zavezala, da v primeru nelikvidnosti Semfina prevzame vse njegove obveznosti. Mesojedec je vnovič vložil tožbo, a je odvetniška pisarna Šribar iz Krškega, ki jo je angažiral, njegov zahtevek vložila prepozno in napačno, tako da je znova ostal brez vsega. »Edino, kar mi je še preostalo, je bilo, da odškodninski zahtevek za odvetnikovo odgovornost izstavim njegovi zavarovalnici, to je Wiener Städtische,« nadaljuje Mesojedec.

Zavarovalnica je njegov zahtevek zavrnila, med napornim iskanjem odvetnika, ki bi v Sloveniji želel prevzeti primer zoper zavarovalnico in posredno svojega kolega, pa je naletel na avstrijskega odvetnika dr. Janka Tischlerja, ki ima pisarni v Celovcu in na Jesenicah. »Ta mi je dejal, da našim sodiščem ne zaupa, zato mi je predlagal sodišče na Dunaju. Sploh nisem vedel, da je to mogoče, a zavarovalnica Wiener Städtische ima sedež v Avstriji, zato je sodišče prevzelo primer. Sojenje je potekalo po slovenski zakonodaji, sodišče pa nam je na koncu prisodilo 53.000 evrov odškodnine,« pripoveduje Mesojedec.

Prvostopenjska sodba je bila izrečena lani septembra, višje sodišče na Dunaju pa jo je letos februarja tudi potrdilo, tako da je postala pravnomočna. Zavarovalnica je dosojeni znesek že nakazala odvetniku Tischlerju, ki pa je Mesojedcu nato izstavil nepričakovano visok račun, tako da ga je ta zdaj prijavil koroški in slovenski odvetniški zbornici.

»Odškodnino bom sicer dobil, a vseh stvari mi ne more povrniti nihče. Če drugega ne, bom zaradi izgubljenih let na koncu prikrajšan na račun pokojnine,« razplet komentira Mesojedec.

Članek je bil 30. maja objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić