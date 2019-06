Sodoma in Gomora v kulturnem centru?

8.6.2019 | 12:00

Art Caffe je poživil ponudbo Kulturnega centra Janeza Trdine, a brez očitkov in pritožb tudi pri tej novosti očitno ne gre.

Novo mesto - V letih, ko novomeški Kulturni center Janeza Trdine ni premogel lokala, v katerem bi lahko obiskovalci prireditev posedeli in poklepetali, je bilo na ta račun slišati nemalo pritožb. Odkar je podjetnik Zdravko Kastelic spomladi tam odprl lokal, bi človek pričakoval, da bodo tovrstne kritike potihnile. In so res, a so se ob tem hitro pojavile nove.

Vse od odprtja lokala Art Caffe na naše uredništvo prihajajo pripombe o njegovem delovanju. Lokal naj bi s svojo dejavnostjo občasno motil potek prireditev v kulturnem centru, uzurpiral naj bi prostor, ki mu po pogodbi ne pripada, sodu pa je dno izbila informacija, da si je lastnik lokala 10. maja, ko je na Glavnem trgu potekalo odprtje prenovljenega mestnega jedra, v Art Caffeju omislil rojstnodnevno zabavo, na kateri je nastopila celo striptizeta.

»Ljudje, ki so se vračali z odprtja mestnega jedra, so lahko skozi zastekljeno steno avle zgroženo opazovali dogajanje v kulturnem centru. Neka gospa, ki je dogajanje primerjala s Sodomo in Gomoro, je prisegla, da ne bo več vstopila v njegove prostore,« nam je pripovedovala gospa, ki je z opisom dogajanja poklicala na naše uredništvo.

Jasna Dokl Osolnik in Aleš Makovec poudarjata, da najemnik prisluhne njihovim pripombam, da pa je prostora za dvig nivoja lokala še nekaj.

PLES, A KAKŠEN?

Da se je v avli novomeškega hrama kulture takrat res dogajalo nekaj neobičajnega, so nam potrdili tudi v vodstvu Zavoda Novo mesto, ki upravlja s kulturnim centrom. »Skupina gostov je 10. maja v lokalu praznovala rojstni dan. Dogodek ni bil napovedan in mi ne bi vedeli zanj, če se ne bi naš koordinator za kulturo in upravljavec tega prostora, Aleš Makovec, okoli 23. ure vračal z Glavnega trga in v Avli Kulturnega centra Janeza Trdine naletel na neko sceno erotičnega plesa, ki je bil takrat že v zaključni fazi,« je pripovedovala v. d. direktorja Zavoda Novo mesto Jasna Dokl Osolnik.

Kot nam je povedala, rojstnega dne takrat v resnici ni praznoval najemnik lokala, ampak eden od gostov, plesna točka pa naj bi bila presenečenje, ki so mu ga pripravili prijatelji. »Zavod se je na prvem naslednjem kolegiju odzval s pismom, v katerem smo gospodu, ki je imel rojstni dan, in šefu lokala, pojasnili, da tako dogajanje obsojamo, saj vsebinsko nikakor ni skladno s temeljnimi usmeritvami delovanja javnega zavoda,« je poudarila direktorica.

Z vprašanjem, kaj se je v Art Caffeju takrat dogajalo, smo se obrnili še na najemnika Zdravka Kastelica, ki je tudi lastnik lokalov Big Star v Novem mestu in Kočevju: »Nikoli v življenju v svojem lokalu nisem imel striptizete. Preprosto ne maram slinjenja moških, ki spremlja tako zadevo. Se je pa 10. maja v Art Caffeju zgodil nenapovedan trebušni ples. Slavljencu ga je zaplesala žena enega od njegovih povabljenih prijateljev. Oblečena je bila v dolgo krilo in opravo, ki sodi zraven. Nobene golote ali česa nespodobnega ni bilo, na zabavi je bila z možem, s katerim sta slavljencu skupaj pripravila presenečenje, za katerega ni vedel nihče. Ničesar spornega ne vidim v tem, navsezadnje je tudi trebušni ples umetnost.«

Zdravko Kastelic je tudi ob škandalu s »striptizeto« ohranil dobro voljo, poudarja pa, da je kavarna v kulturnem centru nekaterim trn v peti.

TRN V PETI

Kastelic dodaja, da prenapihnjene pritožbe glede lokala v resnici dobivajo že vse od njegovega odprtja. »Tako naj bi denimo zaklenili vrata pri blagajni kulturnega centra, čeprav nimamo ključa. Vrata so bila zaklenjena le enkrat, in sicer med prireditvijo ob občinskem prazniku, ko je župan v avli sprejemal goste, ljudje pa so prihajali tudi skozi stranski vhod, njemu za hrbet. Zato so tista vrata za kratek čas zaklenili.« Ali pa pritožbe o cigaretnem dimu, ki naj bi s terase lokala prihajal v avlo: »Na prireditvi glasbene šole je nekaj staršev kadilo pred vhodom v avlo, pa se je neka gospa pritožila, da se še nikoli ni tako nadihala cigaretnega dima kot takrat, krivi pa naj bi bili mi. A na terasi takrat skorajda ni bilo gostov! Ne vem, kaj imajo nekateri toliko proti Art Caffeju. Mi se trudimo, lokal je lep, veliko smo vanj vložili in na dolgi rok želimo tu narediti neko posebno zgodbo. Vsekakor pa je to čisto drug tip lokala kot Big Star,« je poudaril Kastelic.

To je potrdila tudi Jasna Dokl Osolnik. »Pretiranega hrupa ali celo razgrajanja ne opažamo. Med obiskovalci dopoldne prevladujejo odrasli in starejši, največ gostov kavarne pa pride, ko so v kulturnem centru prireditve, ali po zaključku vaj, ki jih imajo tu različne skupine,« je dejala direktorica.

Kavarna v avli kulturnega centra se mora prilagajati funkciji prostora, v katerem deluje – celo televizija mora ostati ugasnjena.

ZAHTEVNO SOBIVANJE

Pravila delovanja in hišni red, ki ga mora upoštevati tudi najemnik, so zelo jasno določeni. »Svoje dogodke moramo najaviti en mesec prej, da se lokal lahko prilagodi našemu programu, in seveda obratno. Vsak naš dogodek opredeljuje tudi režim delovanja kavarne. Ta mora biti ob določenih prireditvah povsem zaprta, ob določenih dogodkih lahko deluje v t. i. tihem redu ali pa deluje normalno. Vse to je zelo natančno opredeljeno, ravno zato, da ne bi nastajali neljubi dogodi. Res je, da je bilo v prvih tednih delovanja kavarne z naše strani kar nekaj manjših pripomb, se pa v lokalu trudijo in nam prisluhnejo. V vsakem primeru pa maksimalno ščitimo kulturno funkcijo tega prostora. Lokal deluje v avli Kulturnega centra Janeza Trdine in vsebine v njej morajo biti skladne z njegovim poslanstvom. Tudi uporabe televizije denimo ne dovolimo, saj se mi res ne zdi primerno, da bi se tu vrteli športni prenosi ali videospoti,« je poudarila Dokl Osolnikova.

Čeprav so interesi najemnika nekoliko drugačni, se tudi Kastelic zaveda, da Art Caffe deluje v okolju, kjer veljajo posebne zakonitosti. »Poiskati moramo neko ravnotežje in se navaditi drug na drugega. Potem bo vse lažje,« je prepričan, dogodkov z eksotičnimi plesnimi točkami pa v kratkem ne namerava ponavljati.

Članek je bil 30. maja objavljen v Dolenjskem listu.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić