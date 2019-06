Voznik umrl pod traktorjem

8.6.2019 | 07:45

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

V kraju Mali Kamen na območju Krškega se je sinoči nekaj pred 19. uro zgodila huda prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da je 63-letnik vozil kmetijski traktor s pripetim priklopnikom, na katerem so bila naložena drva. Pri vožnji po lokalni cesti po klancu navzdol je v desnem ovinku zapeljal skrajno levo, na brežino. Traktor se je močno nagnil in prevrnil na voznika, ki je pred tem padel iz vozila. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

»Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo pet ljudi: dva potnika v osebnem avtomobilu, pešec, motorist in voznik kmetijskega traktorja. V enakem obdobju lanskega leta je bilo na naših cestah šest smrtnih žrtev,« je ob tem še sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik.

Dve vozili goreli na AC

Dežurni na 112 pa poročajo, da je sinoči ob 22.21 na avtocesti Smednik–Drnovo pred izvozom Drnovo zagorelo osebno vozilo. Lastnik je pred prihodom gasilcev z ročnim gasilnikom pogasil začetni požar. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj, odklopili akumulator ter s termovizijsko kamero pregledali vozilo.

Avtomobil je zagorel tudi ob 2.48 na avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nezgode in počistili cestišče, več podrobnosti pa ni znanih.

Drevo ogrožalo hišo

Lastnik parcele, kjer je zagorela trava, je prepričan, da je bil ogenj podtaknjen.

Iz ReCO Brežice so v poročilu še navedli, da je nekaj pred 18. uro na Tovarniški ulici v Krškem nagnjeno drevo ogrožalo stanovanjski objekt. Gasilci PGE Krško so ga odstranili.

Iz novomeškega centra pa dodajajo, da je ob 21.09 na travniku v Poganški ulici v Novem mestu gorela suha trava (na posnetku). Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili kupe posušene trave, ki je gorela na večih mestih. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

M. M.