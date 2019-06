Odličen začetek na Tour of Bihor

8.6.2019 | 08:20

Foto: spletna stran KK Adria Mobil

Novo mesto - Ekipa Adria Mobil je z Markom Kumpom dosegla novo zmago, ekipni uspeh na prvi etapi romunske dirke Tour of Bihor (UCI 2.1) pa je s četrtim mestom dopolnil David Per.

Iz Romunije se je oglasil športni direktor Branko Filip: »Taktično smo vozili za Marka Kumpa, podobno kot nameravamo na uvodni etapi dirke Po Sloveniji. Zjutraj je bil napovedan močan stranski veter, v katerem smo želeli voziti zelo agresivno in skupino razredčiti. Vetra ni bilo, skupina se je držala skupaj. Pobeg je uspel dvema kolesarjema, vendar smo skupaj z ekipami Androni Giocattoli - Sidermec in Elkov - Author Cycling Team nadzirali situacijo. V zadnjih 20 kilometrih je bilo veliko del na cestah in uničili smo vsaj 3, morda celo 4 karbonske obroče. Ekipa je kljub temu opravila odlično in izvedla popoln zaključek, naveza Marko Kump in David Per je še posebej odlična in zasluženo sta osvojila prvo in četrto mesto.«

Danes sta na programu dva izziva: jutranji, sicer le dva kilometra dolgi kronometer ter 120 kilometrov dolga popoldanska etapa z vzponom na 1300 metrov visok prelaz. Pričakovano bosta na tej etapi v ospredje stopila Radoslav Rogina in Žiga Grošelj, so še sporočili iz novomeškega kluba.

M. M.