Praznik češenj: Mrzel maj praznika ni odgnal

8.6.2019 | 09:00

Foto: M. M., arhiv DL

Roman Hudoklin (Foto: M. M., arhiv DL)

Velike Brusnice - Sobota bo ne glede na vreme v Velikih Brusnicah v znamenju njihove daleč najbolj prepoznavne dobrote: brusniške hrustavke. Od leta 1992 naprej domačini na en dan v letu obiskovalcem predstavijo vrsto dobrot in ostale aktivnosti društev, jim ponudijo okusne domače češnje in zaplešejo dolgo v noč.

Praznik češenj so v vasici pod Gorjanci prirejali že mnogo prej, eden od starejših plakatov denimo nosi letnico 1966. A zadnjih 27 let poteka nepretrgoma, za kar poskrbita Prostovoljno gasilsko društvo Brusnice, tamkajšnja krajevna skupnost, osnovna šola in pa vrsta drugih društev. »Datum določimo leto dni v naprej, bolj intenzivne priprave pa sledijo od januarja naprej,« je za Dolenjski list povedal Roman Hudoklin, član organizacijskega odbora. Po njegovih besedah pri tem sodelujejo še okoliške vasi, torej Velike in Male Brusnice, Gabrje, Jugorje, Suhadol, Gumberk, Sela in Ratež, medijski pokrovitelj dogodka je Radio Aktual.

Tradicionalno se bo sobotno dogajanje začelo ob 13. uri z odprtjem razstave češenj in kmečkih jedi, kjer -kot omenjeno- svoje dejavnosti predstavijo tudi društva, stekla bo prodaja češenj in ostalih češnjevih dobrot. »Bolj slabo, na vreme žal nimamo vpliva in letos je bilo maja res preveč dežja in premalo sonca,« je letino komentiral Hudoklin in dodal, da so v povprečni sezoni domačini v prodajo ponudili tudi okoli 800 kg hrustljavega sadeža.

Prav tako tradicionalno bo praznik vrhunec dosegel z vrtno veselico, ki jo zaradi nadstreška ne more pokvariti niti morebitno slabo vreme, za glasbo pa bo letos skrbel ansambel Roka Žlindre, gost prireditve bo še Siniša Žunec.

Le en del programa so letos spremenili: izjemoma ne bodo izbirali kraljice češenj. Iz leta v leto so imeli precej dela z iskanjem kandidatk, eno leto so ostali celo brez in, kljub temu, da jih je bilo lani celo osem in je zmago odnesla domačinka Teja Črnugelj, so tokrat zasnovali drugačen večer: »Ob 22. uri se bodo na odru raje predstavile dosedanje kraljice češenj od leta 1996 do lani, vsaj kakšnih osem ali devet jih je potrdilo udeležbo.«

Za konec pa le še en »tradicionalni podatek«: Praznik brusniške hrustavke vsako leto obišče okoli tisoč ljudi.

M. M.