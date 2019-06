FOTO: Franu Metelku, velikemu Slovencu, postavili spominsko tablo

8.6.2019 | 10:20

Pred Metelkovim domom od včeraj stoji Metelkova spominska tabla, ki je predvsem informativna. Na sliki: na včerajšnji otvoritvi.

Škocjan - KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan je poskrbelo, da so včeraj sredi Škocjana pri Metelkovem domu postavili spominsko tablo velikemu rojaku Franu Serafinu Metelku, duhovniku, prof. slovenskega jezika, jezikoslovcu in slovničarju, ki se je pred 230 leti rodil v nekdanjem mlinu pod gradom Vrhovo.

Fantje z vasi in pevke Klasja

Tabla stoji na mestu, kjer so leta 2011 po zamisli domačega umetnika Ferenca Csernika postavili Metelkov leseni kup, a ta je z leti dotrajal in zamenjala ga je tabla. Na njej je najti veliko podatkov o Metelku in njegovem delu, Metelkovo podobo pa je prispevala nekdanja učenka škocjanske osnovne šole Katja Martinčič, ki ga je po svoji zamisli upodobila leta 2000 - sicer o njem vsaj za enkrat ni poznana nobena fotografija. Fotografski del na tabli je prispevala Petra Kic.

Tablo so odkrili škocjanski župan Jože Kapler, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin ter slavnostni govornik na prireditvi, slovenski zgodovinar dr. Stane Granda.

Dr Stane Granda

Slednji je v nagovoru pohvalil, da občina in kulturno društvo tudi z odkritjem te informativne table popravljata eno velikih zgodovinskih krivic ter velikega Slovenca in jezikoslovca Metelka vračata v vsenaroden zgodovinski spomin, kar si nedvomno zasluži. Tudi zato, ker je živel v času Franceta Prešerna - bil je celo njegov profesor - in je vsa slava pripadla Prešernu, Metelko pa je ostal v ozadju. Pa ne edini, tudi npr. Anton Martin Slomšek in še kdo. »A vprašanje je, če bi Prešeren ostal tako zvest slovenstvu, če ga k temu ne bi pripravil Metelko,« meni Granda.

Metelkovo delo je neprecenljivo. Znan je po svoji pisavi metelčici, ki sicer ni bila najbolj posrečena in ni uspela, napisal je slovnico, sestavljal je slovar, s katerim je začel Vodnik, prevajal je zakone, predvsem pa se je posvetil poučevanju slovenskega jezika. Po Grandovih besedah pa je najbolj pomembno njegovo narodno prebudno delo, ki ga je težko izmeriti, saj je sodil v skupino slovenskih izobražencev, ki so uspeli dunajski dvor prepričati, da Slovencev ni mogoče potujčiti, da bodo stali in obstali, da imajo pravico do razvoja slovenske kulture na podlagi slovenskega jezika. Bil je tudi izjemno dober človek.

Sonja Povše Krmc (na desni) je ravnateljici šole Ireni Čengija Peterlin izročila sliko Frana Metelka.

Da so ponosni na velikega rojaka, sta zatrdila tako župan Jože Kapler kot ravnateljica osnovne šole, ki nosi ime po velikem Škocjančanu. Irena Čengija Peterlin je povedala: »Veseli me, da bo tabla vsem domačinom in ostalim obiskovalcem Škocjana podala nekaj glavnih informacij o Metelku. Prihodnje leto, ko bo minilo 160 let od njegove smrt, na šoli načrtujemo različne dejavnosti za obuditev njegovega dela in spomina.« Na šoli sicer že vseskozi skrbijo, da mladi spoznavajo Metelka.

Mlada violinistka Tereza Zupet

Da se bodo v KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, v okviru katerega zdaj deluje kar deset različnih skupin s skoraj sto člani, še naprej trudili za ohranjanje in oživitev kulturnega in zgodovinskega izročila domačega kraja, je v nagovoru zatrdila dolgoletna predsednica Sonja Povše Krmc. Občini in vsem sponzorjem se je zahvalila za pomoč pri postavitvi table, za kar so se trudili kar pet let.

V kulturnem programu so nastopili: Škocjanski rogisti, Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava, mlada violinistka Zupan, moči pa so združili tudi ljudski pevci Fantje z vasi in pevska skupina Klasje.

Besedilo in foto: L. Markelj

