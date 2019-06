Obudili spomin na Stanka Pirnata

Spominsko ploščo sta odkrila podžupan Občine Štore Jani Glavač in domači župan Anton Maver.

Mokronog - V Mokronogu so se prvi junijski petek poklonili Stanku Pirnatu, pravniku in skladatelju, ki je zadnja leta svojega življenja preživel prav v Mokronogu, kjer je pokopan. A ko so pred tremi desetletji gradili mrliško vežico, je bilo treba porušiti del pokopališkega zidu, kjer je bil tudi njegov nagrobnik. Tako so se natanko 160 let po njegovem rojstvu z odkritjem spominske plošče in s pogovornim večerom poklonili nadarjenemu skladatelju in zavednemu Slovencu, ki je na svoji sicer kratki življenjski poti pustil viden pečat, so sporočili iz trebanjske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD).

»Morda je bil pozabljen in neznan ravno zaradi njegovega kratkega bivanja tu pri nas. Slabi dve leti je služboval, potem pa zbolel in slabo leto zatem umrl. Pokopan je v Mokronogu, vendar spominske plošče ni več. Ni, ker se ni, pred desetletji, ko se je širilo pokopališče, nihče zavzel zanj, ker je bil neznan, pozabljen. Za današnji dogodek in popravilo krivice, ki se je v preteklosti nehote zgodila, je zaslužen naš vsestranski kulturni ustvarjalec Stane Peček, ki je pred kratkim na Občino Mokronog-Trebelno naslovil pobudo za postavitev spominske plošče,« je dejal župan Anton Maver.

Stanko Pirnat se je rodil 7. junija 1859 v Štorah pri Celju. Odraščal je v narodno zavedni družini, kar je tudi oblikovalo njegovo življenjsko pot. V Celju je dokončal nižjo gimnazijo, leta 1879 maturiral v Ljubljani in leta 1883 končal študij prava na Dunaju. Notarsko prakso je opravljal v Ormožu, Ptuju, Ljubljani, Kranju in Brežicah. Leta 1888 je bil imenovan za notarja v Stični, leta 1896 pa je bil premeščen v Mokronog, kjer je zamenjal umrlega notarja Viktorja Rosino. V zadnjih letih svojega življenja je svoj prosti čas namenjal pisanju pesmi. Že kot dijak je bil namreč vključen v pevska društva in je zelo rad pel. Za glasbo se je zelo zanimal, vendar ni skladal, ker mu je primanjkovalo teoretičnega znanja. Njegov skladateljski dar pa je odkril dirigent Matej Hubad, ustanovitelj Glasbene matice, ki ga je učil glasbene teorije in oblikoslovja ter ga vzpodbudil, da je leta 1893 začel skladati pesmi, najraje za mešane zbore. Jeseni leta 1898 je Pirnat zbolel na želodcu in naslednje leto avgusta umrl v Mokronogu, kjer je tudi pokopan. Star je bil komaj 40 let.

Stane Peček in Borut Dvornik

»Ko sem pred kakimi štirimi leti opazil, da ni več spomenika, sem začel brenkati na razne strune,« je na pogovornem večeru dejal pobudnik obuditve spomina na nadarjenega skladatelja Stane Peček. Kot je še povedal, je bil Pirnat pokopan v grobu tisti čas premožne mokronoške družine Pehani. »Nad grobom se je iz zidu vzpenjal mogočen nagrobnik v obliki kapelice. Na vgrajeni marmorni plošči je bilo med imeni rodbine Pehani zapisano tudi: notar in skladatelj Stanko Pirnat,« se spominja Peček.

Da bi se poklonilu prezgodaj preminulemu skladatelju in popravili pred desetletji storjeno krivico, so se na pogovornem večeru sprehodili skozi življenje Pirnata, od njegovih mladih let v Štorah, po njegovi karierni poti in njegovi ljubezni do petja in skladanja, notarskega dela in vse do njegovih zadnjih let življenja v Mokronogu. Življenje in delo Stanka Pirnata so predstavili Matej Ocvirk, lokalni zgodovinar iz Štor, ki je predstavil narodno buditeljsko vloga očeta na Stanka Pirnata, Veronika Brvar, predsednica Glasbene matice Ljubljana, ki je spregovorila o vlogi in pomenu Glasbene matice in dirigenta Mateja Hubada pri uveljavitvi in vrednotenju zborovskih del Stanka Pirnata, ter Marjeta Bregar, kustosinja zgodovinarka Dolenjskega muzeja Novo mesto, ki je orisala prihod Pirnata v Mokronog, njegovo notarsko delo in Mokronog v 19. stoletju ter Pirnatovo članstvo in delovanje v društvih. Zbrane sta nagovorila tudi predstavnik Društva slovenskih skladateljev Tomaž Burkat in podžupan Občine Štore Jani Glavač.

Pogovorni večer so obogatli s pesmim Stanka Pirnata Bog je moj ščit in Naša zvezda v izvedbi Kvarteta Strmole. Glasbeni program so sooblikovali še otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Mokronog z zborovodkinjo Jelko Gregorčič Pintar ter solistka z mokronoške šole Ana Gregorčič. Prav Osnovna šola Mokronog, ki se je vključila v projekt, bo poskrbela, da bo spomin na Satanka Pirnata živel še naprej. Učiteljica glasbenega pouka Jelka Gregorčič Pintar bo namreč njegov prispevek na glasbenem področju vsako leto predstavila učencem pri pouku, letos pa so z učenci oblikovali plakat o življenju in delu Stanka Pirnata, ki bo prihodnjih tednih razstavljen v Krajevni knjižnici Mokronog.

Obuditev spomina na Stanka Pirnata so v Mokronogu zaokrožili z slovesnim odkritjem spominske plošče na nekdanji sodniji, ki jo je oblikoval domačin Borut Dvornik. Spominsko ploščo sta odkrila domači župan Maver in podžupan Občine Štore Jani Glavač, so še zapisali v sporočilu za javnost JSKD OI Trebnje.

