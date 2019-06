Po trku reševali iz zvite pločevine

8.6.2019 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dežurni na številki 112 v večernih poročilih navajajo dve prometni nesreči, obe pa sta se zgodili kmalu po 11. uri.

Prvič je počilo v naselju Brod v Podbočju. V trčenju dveh vozil sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili bateriji, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Eno vozilo so odstranili z vozišča in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Krško so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Druga nesreča se je zgodila na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki, ena oseba pa se je poškodovala. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo ter z vpojnim sredstvom posuli po cestišču iztekle motorne tekočine. Reševalcem NMP ZD Metlika so pomagali pri prenosu in oskrbi poškodovane osebe, ti pa so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. M.