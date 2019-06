»Četrtkovi sestanki niso izguba časa!«

9.6.2019 | 08:15

Novo mesto - Tako pravijo v skupini BNI Situla, ki združuje dolenjska podjetja in je član največje svetovne organizacije za mreženje BNI. Skupina je ta četrtek praznovala dva pomembna dosežka - mreža v Novem mestu uspešno deluje že pet let, njeni člani pa so v tem času drug za drugega pridobili že za 2 milijona evrov poslov.

»Filozofija BNI je enostavna: člani priporočamo druge člane za posel izključno na podlagi zaupanja in dobre izkušnje z njimi – vse to je brez provizij in brez piramide. Ker delamo drug za drugega, se nam dobro delo obrestuje, kar dokazujejo tudi naši rezultati,« pravi Matjaž Pavlin iz Kompasa Novo mesto, trenutni predsednik skupine, ki ima mandat šest mesecev.

Jernej Pirc, BNI Adria

V Sloveniji deluje 13 takih skupin, nekatere se še ustanavljajo, BNI pa na območju regije Adria (še Srbija in Hrvaška) deluje deset let. Kot je na jubilejnem srečanju članov povedal predsednik nacionalne mreže BNI Jernej Pirc, gre za največjo podjetniško mrežo na svetu, saj povezuje več kot 9.000 podobnih skupin. Samo v zadnjem letu so si člani izmenjali 20.000 poslovnih priložnosti oz. skupno več kot 10 milijonov evrov neto poslov.

Kot so nam povedali nekateri člani, se jim tako druženje vsako četrtkovo jutro obrestuje, jim prinaša nova poznanstva, jih izobražuje, daje poslovne priložnosti in nove stranke. Na jubilejnem srečanju so ugotavljali, da so si člani v enem letu izmenjali 1.782 priložnosti in pridobili povprečno 20.600 evrov posla na člana.

Sestanek skupine je tudi priložnost za predstavitev svojega podjetja.

»BNI je sistem trženja od ust do ust, zato so njegovi člani drug drugemu prodajna ekipa. Zagotavlja ekskluzivnost, saj sprejmemo iz vsake poklicne kategorije le enega člana, poklicno in kolegialno pomoč članom, brezplačna izobraževanja ter pravico do obiska in mreženja v vseh BNI skupinah v Sloveniji in tujini,« je dejal Pavlin. Pomembno je namreč, da lahko vsak član na redna četrtkova srečanja pripelje tudi gosta (obiskovalca) in da je tudi sam lahko gost katerekoli BNI skupine v svetu.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

