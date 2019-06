Inovativni Igračko

9.6.2019

Gašper Mlakar z zabojem za igrače, ki je lahko tudi sam igrača. (Foto: B. B.)

Mirna Peč - Na slovenski spletni platformi za množično financiranje Adrifund je kampanjo za svoj inovativen lesen zabojnik za igrače pred dnevi začel tudi Dolenjec Gašper Mlakar.

Začelo se je pred kakšnima dvema letoma, ko sta se s partnerico, s katero živita v Mirni Peči, odločila, da bosta sama izdelala peskovnik za njunega enoletnega sina Oskarja. »Sprva sva želela postaviti veliko igralo s hišico, peskovnikom in plezali, kar pa bi bilo precej drago, tudi če bi vse naredil sam. Plezalo sva na koncu kupila, izdelave peskovnika pa sem se lotil v tastovi garaži,« pripoveduje Gašper, sicer bodoči inženir gradbeništva.

Igračko (Foto: B. B.)

Nastal je peskovnik s pokrovom, ki se lahko v nekaj potezah spremeni v priročni klopci ali pa celo gola. Izdelek se mu je zdel zanimiv tudi za prodajo, a kot pravi danes, je bila njegova glavna težava visoka lastna cena, saj je v trgovinah lesene peskovnike mogoče kupiti že za 50 evrov.

Medtem je Oskar rasel in pred nekaj meseci dobil tudi sestrico Oto, z večjo družino pa je v dom prihajalo tudi vse več igrač, ki jih je bilo treba nekam pospraviti. »Ugotovil sem, da doma potrebujemo zaboj za igrače. Spet sem razmišljal, kako bi zadevo naredil čim bolj funkcionalno, in tako je nastal zaboj za igrače z dvema stolčkoma, ki lahko služita kot pokrov zaboja ali pa se spremenita v priročno čajno mizico ali prostor za otroško ustvarjanje. Oskar ga trenutno recimo uporablja kot pristajališče za helikopter in gasilsko postajo,« se nasmehne Gašper.

Izdelek je predstavil na družbenih omrežjih ter med prijatelji in znanci, odziv in izražen interes pa sta ga prepričala, da je z Igračkom, kot ga je poimenoval, začel tudi kampanjo na Adrifundu. Tam želi do konca junija zbrati okoli 50 prednaročil oz. 4200 evrov. S tem denarjem bi ustanovil lastno podjetje ter začel izdelovati inovativne zabojnike in peskovnike.

