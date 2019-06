Največji delež obsojenih v občinah Škocjan in Kočevje

9.6.2019 | 10:05

Število obsojenih na 1000 prebivalcev v letu 2018 po statističnih regijah. (Vir: Surs)

V letu 2018 je bila v Sloveniji pravnomočno obsojena 3,1 oseba na 1000 prebivalcev. V jugovzhodni Sloveniji je bila ta stopnja najvišja 4,7, v goriški statistični regiji pa najnižja (1,7), poroča Statistični urad RS (Surs).

Ta podatek je bil v 11 občinah enak slovenskemu povprečju, v 52 občinah je bil višji, v 149 občinah pa nižji od tega povprečja. Največ obsojenih na 1000 prebivalcev je bilo v občinah Škocjan 8,8, Kočevje 8,5 in Hajdina 6,4.

V letu 2018 je bilo ovadenih 34.452 polnoletnih oseb, kar je osem odstotkov manj kot v letu prej, in 1517 mladoletnikov, kar je tri odstotke več kot v letu prej.

Lani je bilo obsojenih 6098 polnoletnih oseb, kar je 2,5 odstotka manj kot v letu 2017, 226 mladoletnikov oz. 16 odstotkov manj kot leto prej in 31 pravnih oseb, kar je 28 odstotkov manj kot v letu prej.

Polnoletni storilci kaznivih dejanj so najpogosteje, kar v 90 odstotkih primerov obsojeni na zaporno kazen, ta pa jim je največkrat izrečena pogojno, kar v treh četrtinah primerov.

Mladoletnim storilcem kaznivih dejanj je v približno polovici primerih izrečen ukrep nadzorstvo organa socialnega varstva.

Polnoletni storilci s poklicno in srednješolsko izobrazbo so najpogosteje obsojeni zaradi tatvine, velike tatvine in ponarejanja listin, medtem ko so višje izobraženi najpogosteje obsojeni zaradi goljufije in ponarejanja listin.

STA objavlja tabeli s podatki o številu obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb v obdobju 2016-2018 in indeksom.

Obsojene polnoletne osebe

število število število indeks indeks

2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016

--------------------------------------------------------

moški 5691 5392 5317 99 91

ženske 996 860 781 91 77

--------------------------------------------------------

skupaj 6687 6252 6098 98 91

Obsojene mladoletne osebe

število število število Indeks Indeks

2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016

--------------------------------------------------------

moški 289 241 205 85 60

ženske 30 28 21 75 60

--------------------------------------------------------

skupaj 319 269 226 84 64

Vir: Surs