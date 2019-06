Najbolj veseli Poljakinji in Nemca, pa tudi domačinki

9.6.2019 | 21:00

Domačinki Nika Košiček in Zala Jakše sta z uvrstitvijo v četrtfinale presenetili tudi trenerja Andreja Turka in predsednika kluba Gorazda Jakšeta. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes popoldne se je na obnovljenih igriščih na Loki v Novem mestu končal turnir srednjeevropskega pokala v odbojki na mivki za igralke in igralce do 20. leta, na katerem je nastopilo trideset parov iz devetih držav. Med dekleti je zmaga odšla na Poljsko, med fanti pa v Nemčijo, med slovenskimi pari pa so bila na koncu uspešnejša dekleta, ki so osvojila drugo in tretje mesto.

V ženskem finalu sta Poljakinji Patrycja Jundzill in Natalia Dorota Ciesielskaz 2:0 (15, 18) ugnali Slovenki Zalo Špoljarič in Lano Žužek, Katarina Bulc in Nina Zdešar pa sta z zmago nad slovaško dvojico Podhradska/Ondrejkova osvojili tretje mesto.

Med fanti je zmagala nemška dvojica Leon Meiier/Lui Wust, od slovenskih dvojic pa sta se do četrtfinala prebila Rok Možič in Črt Bošnjak, ki sta z 0:2 izgubila proti kasnejšima zmagovalcema, in Črt Rozman in Toni Travnik, ki ju je z 2:1 premagala na koncu tretjeuvrščena češka dvojica Štoček/Maixner.

Prijetno presenečenje sta z uvrstitvijo v četrtfinale pripravili tudi domačinki Nika Košiček in Zala Jakše, ki sta nastopili na povabilo organizatorja, Ženskega odbojkarskega kluba Novo mesto. Z 2:0 (13,16) ju je iz nadaljnjega tekmovanja izločila slovaška dvojica Podhradska/Ondrejkova.

I. Vidmar

