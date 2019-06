Zvezdniška zasedba na Šmarješkem teku - Krevs pred Kobetom

9.6.2019 | 22:00

Kar 207 tekačev in tekačic je danes nastopilo na osrednjem teku 24. Šmarjeških tekov. (Foto: I. Vidmar)

Mitja Krevs

Primož Kobe

Šmarješke Toplice - Kar 207 tekačev in tekačic je danes nastopilo na osrednjem teku 24. Šmarjeških tekov, ki so zaradi izredno lepo pretežno po gozdu speljane proge in dobre organizacije čedalje bolj priljubljeni, tokrat pa se je ljubiteljem teka obetal tudi zanimiv dvoboj za zmago med domačim olimpijcem Novomeščanom Primožem Kobetom, ki se na atletske steze vrača po večletnih težavah s poškodbami, svojo tekaško pot pa je začel prav na Šmarješkem teku, in predlanskim državnim prvakom v maratonu Mirnopečanom Mitjo Krevsem.

Zmagal je Mitja Krevs, ki je s časom 24:18 precej popravil doslej najboljši čas šmarješke osemkilometrske proge, Primož Kobe pa je za njim zaostal za 45 sekund. Tretje mesto je osvojil Sevničan Miha Povšič, ki je za zmagovalcem zaostal minuto in 59 sekund. Med dekleti je zmago pričakovano slavila članica novomeške Krke Klara Ljubi pred Petro Kavčič (Fit klub) in Katarino Souidi.

Trimski tek na dva kilometra je med dekleti dobila Tjaša Radej iz Osnovne šole Blanca, med fanti pa Tjaš Pelko iz Atletskega kluba Sevnica.

Vseh udeležencev skupaj z otroci, ki so se pomerili na različnih krajših razdaljah, je bilo 483.

I. Vidmar

