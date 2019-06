Gorel odpadni material; danes brez elektrike

10.6.2019 | 07:00

Sinoči ob 22.45 uri je pri naselju Zasap, občina Brežice, na dveh lokacijah gorel odpadni material. Požar so pogasili gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Pirošica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELSAD ČRNOMELJ in TP KANIŽARICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 15:00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA;

- od 8:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 7:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI na izvodu AJDIČ-GORA POLJANSKA;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ODRGA;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UDOVIČ, TP POPOVIČ, TP GOR. VRH, TP DOL. VRH, TP SVETINJE;

- od 13:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Ravne Zdole izvod proti Zdolam med 8. in 13. uro.

M. K.