Zburski gasilci praznovali 70. rojstni dan

10.6.2019 | 08:00

PGD Zbure so eno od štirih gasilskih društev v šmarješki občini. Ponosni so na 70-letnico delovanja.

Zbure - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Zbure je konec tedna proslavilo jubilej - 70 let delovanja. Začelo se je z gasilsko parado, v kateri so poleg domačih gasilcev sodelovali tudi gasilci iz pobratenih in ostalih občinskih gasilskih društev ter gasilcev iz sosednjih občin, takt pa jim je dajala Godba na pihala Šmarješke Toplice.

Odlikovanje GZ Slovenije edinemu še živečemu ustanovnemu članu društva Francu Kovačiču (drugi z desne).

V Zburah so upravičeno ponosni na svoje gasilsko društvo, katerega osnovno poslanstvo je sicer gašenje požarov in pomoč ljudem v stiski, v zadnjih obdobjih večkrat tudi v poplavah, a vseskozi so tudi povezovalni člen v vasi, lepo urejen gasilski dom pa središče družabnega življenja. Društvo je v sedmih desetletjih veliko doseglo. Začetki so bili skromni, brez prostorov, vozil, potrebne opreme za reševanje, a z vztrajnostjo in pridnostjo jim je uspelo. Tako pravi tudi edini še živeči ustanovni član društva Franc Kovačič, zadovoljen, da gre tradicija gasilstva v Zburah naprej, da delujeta že tretja in četrta generacija gasilcev.

Predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik je pohvalil zburske gasilce.

Gasilci pred parado postrojeni pred lepo urejenim gasilskim domom v Zburah.

Tudi dolgoletni predsednik PGD Zbure Franc Anderlič ve, da je organiziranosti in opremljenost društva plod vztrajnega in marljivega dela predhodnikov. Z leti je društvo rastlo številčno, po finančnih možnostih se je opremljalo s sodobno gasilsko opremo, vozili - nazadnje so nabavili novo vozilo za prevoz moštva - vsa leta so veliko skrb namenjali izobraževanju in usposobljenosti gasilcev. Kot pravi poveljnik društva Denis Perše, so danes ponosni na kar 25-člansko operativno enoto.

Veselijo se tudi uspehov vseh tekmovalcev, od pionirjev in pionirk, mladincev in mladink, članov in članic, starejših gasilcev in gasilk. O tem pričajo polne police pokalov v domu. V Zburah premorejo tudi Mešani pevski zbor PGD Zbure, ki ga še zdaleč nima vsako gasilsko društvo. V Zburah gasilci pridno prepevajo že leta pod vodstvom Aleksandre Barič Vovk.

Pohvalnih besed o PGD Zbure so bili mnogi gostje, med drugim bivši predsednik GZ Slovenije Anton Koren, predsednik GZ Novo mesto Fikret Fejzič, poveljnik dolenjske regije Martin Lužar, ter tudi slavnostni govornik na prireditvi Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije. Mešani pevski zbor PGD Zbure, ki ga še zdaleč nima vsako gasilsko društvo.

PGD Zbure bo ob 70-letnici delovanja konec tedna prejelo občinsko priznanje. Njihovega pomembnega poslanstva se zaveda tudi župan Marjan Hribar, ki je v nagovoru obljubil, da se bo občina v okviru svojih možnosti trudila, da jim bo stala ob strani in skrbela za razvoj gasilstva.

Na prireditvi ob častitljivi obletnici društva, ki jo je popestrilo petje gasilskega pevskega zbora, so najzaslužnejšim podelili tudi priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. Vodstvo društva se je vsem zahvalilo za podporo in pomoč.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija