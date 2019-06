Za konec drugo mesto Kumpa, Rogina v skupni razvrstitvi četrti

Novo mesto - Etapna dirka Tour of Bihor v Romuniji se je zaključila s sprintom skupine, v katerem je kolesar Adrie Mobil Marko Kump v svojo statistiko dirke vpisal še eno drugo mesto. V skupni razvrstitvi pa je bil njegov klubski kolega Radoslav Rogina četrti.

Štiri etape v treh dneh so bile naporne, a kolesarji Adrie Mobil so prikazali odlično formo in vse dni krojili sam vrh. V štirih dneh so osvojili dve zmagi in še dve drugi mesti, ter spoštovanja vredno uvrstitev v skupnem seštevku, so sporočili iz novomeškega kluba.

Športni direktor Branko Filip je zadovoljen z razpletom dirke v Romuniji: »Danes smo štartali z manjšo ekipo, saj smo imeli precej težav s prebavo, Rajović pa ni štartal, ker bo vendarle šel na dirko na Madžarsko. Naš cilj za današnjo etapo je bil pripeljati Kumpa v dober položaj za sprint, in to smo naredili dobro. Nekaj kolesarjev je bilo v pobegu, a smo skupaj z ekipo Androni Giocattoli - Sidermec, ki je imela vodilnega kolesarja na dirki, situacijo nadzorovali. Na koncu je moral Marko Kump sicer priznati poraz in se zadovoljiti z drugim mestom, Čeh Kaňkovský je imel danes vendarle nekaj več moči. Zadovoljen sem z dirko in pripravljenostjo ekipe.«

Del ekipe se, kot so sporočili, sedaj seli na Madžarsko, kjer je na sporedu etapna dirka Po Madžarski. Za Adrio Mobil je to še zadnji preizkus pred dirko Po Sloveniji. Dirka se pri sosedih se začne v jutri s prologom.

