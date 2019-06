Na Otočcu dnevi državnega odvetništva

10.6.2019 | 10:00

Hotel Šport na Otočcu (Foto: spletna stran Terme Krka)

Otočec - Na Otočcu so danes začeli dneve državnega odvetništva. Generalni državni odvetnik Jurij Groznik je v nagovoru poudaril, da je državno odvetništvo odvetnik države, »država pa smo vsi«. Zato je naloga državnih odvetnikov, da pri vsakem posamezniku krepijo občutek, da vrednote pravne države in pravičnosti niso mrtva črka na papirju, je dejal.

Groznik je v svojem uvodnem nagovoru spomnil na uveljavitev novega zakona o državnem odvetništvu pred dvema letoma. To po njegovih besedah ni dovolj dolga doba, da bi lahko povsem celovito ocenili, kaj jim je reforma, ki je konceptualno in vsebinsko posegla v delo državnega odvetništva, prinesla in kaj odvzela.

A je prepričan, da bodo znali oceniti, kaj bi v prihodnje kazalo spremeniti, ker se je izkazalo kot ovira pri učinkovitem delu. Ob tem je spomnil na nove pristojnosti in število subjektov, ki jih zastopa državno odvetništvo in jim pravno svetuje.

Zelo obsežne spremembe v obsegu in načinu dela državnega odvetništva so namreč po njegovih besedah prinesle določbe zakona o oblikovanju pravnega mnenja in zastopanja na zahtevo državnega organa in drugih subjektov, kot so javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, samoupravne lokalne skupnosti, javna podjetja ali gospodarske družbe, ki so v celoti v lasti države.

Državno odvetništvo sicer pozdravlja krepitev njegove svetovalne funkcije pri zaščiti premoženjskih in drugih interesov države pred sodišči, a pri tem Groznik poudarja, da gre za strokovno izjemno zahtevno delo, saj zadeva različna pravna področja in različne vsebine, ki terjajo specifična znanja. Zaradi različnega tolmačenja zakona bodo nujne tudi njegove spremembe, saj državno odvetništvo »ne more biti organ, ki bo denimo preverjal vsako pogodbo državnega organa posebej«.

Statistika opravljenega dela v letu 2018 pa brez dvoma potrjuje, da je izdelava pravnih mnenj oziroma zahtev za pravno svetovanje povzročila izredno povečan obseg dela državnega odvetništva, je dodal Groznik.

Izziv po njegovih besedah predstavlja tudi izvajanje zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. Tokrat je namreč državno odvetništvo prvič postalo pristojno za pravno svetovanje in zastopanje fizičnih oseb, torej tistih, ki so lastniki nepremičnin na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del slovenskega ozemlja.

Dnevi državnega odvetništva bodo potekali do torka, danes pa pripravljajo tudi slovesnost, na kateri bodo zbrane poleg Groznika nagovorili še državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc Pipan, glavni državni odvetnik Republike Hrvaške Dražen Jelenić, podpredsednica Odvetniške zbornice Slovenije Alenka Košorok Humar in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

STA