Spominjajmo se večnega trikotnika

10.6.2019 | 11:35

Prizor v enem od številnih različnih nastopov šolarjev (Foto: M. L.)

Župan Ivan Molan in ravnateljica Ivana Baškovič (Foto: M. L.)

Prireditev je pritegnila pozornost številnih obiskovalcev, med katerimi je bilo precej predstavnic in predstavnikov šol. (Foto: M. L.)

Dobova - V Dobovi so z nedavno slavnostno prireditvijo, ki jo je organizirala Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, zaznamovali 200 let šolstva v tem kraju. To je bila osrednja slovesnost v počastitev bogate lokalne šolske zgodovine.

Že nekaj dni pred to slovesnostjo pa so v šoli v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice odprli razstavo arheoloških izkopanin, ki so jih odkrili pri gradnji šolskega igrišča. Jeseni bodo obletnico zaključili z odkritjem obeležja dr. Jožetu Toporišiču in 50-letnico organiziranega otroškega varstva v Dobovi.

Na omenjeni osrednji slovesnosti so zbrane nagovorili med drugimi ravnateljica Ivana Baškovič, župan Ivan Molan, državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk in predsednica krajevne skupnosti Dobova Branka Stergar. Po besedah ravnateljice sta pomembni nalogi šole naučiti, kako se učiti, in razvijati dobre medčloveške odnose, ki nastajajo v večnem trikotniku starši-učitelji-učenci.

Župan je izrazil prepričanje, da so starši najpomembnejši vzgojitelj, medtem ko šola postaja otrokom drugi dom. Državna sekretarka pa je poudarila, da nas človečnost dela ljudi.

V slavnostnem sporedu prireditve, ki jo je šola v lepem vremenu izvedla na igrišču, so učenci s pomočjo učiteljev nastopili v najrazličnejših vlogah in pri tem poželi močne aplavze obiskovalcev. V programu je sodeloval tudi gasilski pihalni orkester Loče.

