Pregloboko pogledali v kozarec, potem pa nesreča

10.6.2019 | 16:00

Foto: Arhiv DL

Policisti so bili v šetek nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Dobruški vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 36-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom iz Hrvaške na odstavnem pasu trčil v pravilno označeno vozilo DARS-a, ki je stalo na odstavnem pasu. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,34 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izrekli globo.

V soboto dopoldne se je zgodila prometna nesreča v Metliki, ko je 76-letni voznik osebnega avtomobila pri vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 43-letni voznici. V nesreči se je voznica lažje poškodovala. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,49 miligramov alkohola.

Trebanjski policisti so bili v soboto nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh avtomobilov v kraju Breza. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 29-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v avtomobil, ki ga je vozil 30-letni voznik. Povzročiteljica nesreče je imela v litru izdihanega 1,01 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčil v peško

Včeraj nekaj po 8. uri se je zgodila prometna nesreča na Topliški cesti v Novem mestu, kjer je 37-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno trčil v peško, ki je nepravilno prečkala cesto izven prehoda za pešce. Lažje poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico. Obema udeležencema nesreče bodo policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijana in še brez veljavne vozniške

Novomeški policisti so v petek popoldne med kontrolo naselja v okolici Novega mesta ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,66 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Krško so v nedeljo zvečer v Krškem ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligramov alkohola. Vozil je neregistriran avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomil v gostilno

V Črnomlju je v noči na petek nekdo vlomil v gostinski lokal. Ukradel je več steklenic z alkoholnimi pijačami in menjalni denar. Škode je za okoli 700 evrov.

Ob denar in nakit

V Kostanjevici na Krki je v noči na nedeljo neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in zlat nakit.

V vlomom škode za 1500 evrov

Med soboto in nedeljo je v Novem mestu nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je po oceni oškodovanca povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Prijeli 23 tujcev

Včeraj so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje v krajih Vrhgora in Dolenji Suhor izsledili in prijeli devet državljanov Pakistana, štiri državljane Afganistana, štiri državljane Alžirije, tri državljane Kitajske, dva državljana Maroka in državljana Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Traktor se je med delom prevrnil na bok

Sevniški policisti so bili v petek obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu s kmetijskih traktorjem. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 25-letni moški s kmetijskih traktorjem s pripeto kosilnico kosil travo po strmem pobočju. Traktor se je med vožnjo prevrnil na bok, voznik pa je padel iz vozila in se lažje poškodoval.