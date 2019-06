Sedem samorastnikov sedem dni na taboru

10.6.2019 | 13:50

Martin Pap iz Srbije med ustvarjanjem

Novo mesto - Sedem samoniklih likovnih ustvarjalcev, nekoč imenovanih naivni slikarji, danes pa jim v Trebnjem pravijo likovni samorastniki, ta teden ustvarja na 52. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov. Prišli so iz Francije, Irana, Italije, Nemčije, Srbije in Slovenije, v Trebnjem pa bodo ustvarjali do sobote, ko bo dopoldne zaključek tabora, na katerem bodo podelili nagrado izbranemu avtorju in odpeli razstavo podarjenih del ter v okviru poletne muzejske noči odprli vrata Galerije likovnih samorastnikov in pripravili koncerte učencev Glasbene šole Trebnje.

Udeleženci tabora Marion Alexandre (Francija), Samaneh Atef Derakhshan (Iran), Tomaž Hartman (Slovenija), Sandrine Lepelletier (Francija), Martin Pap (Srbija), Giuliano Zoppi (Italija) in Vlasta A. Gottstein (Slovenija/Nemčija) bodo do petka ustvarjali pred očmi obiskovalcev galerije vsak dan od 9. do 12. in od 14. do 18. ure, le v sredo bodo delali samo dopoldne.

Tabor so slovesno odprli v soboto, ko je sodelujoče predstavila Andrejka Vabič Nose, nastopil ke Godalni orkester Glasbene šole Trebnje pod vodstvom dirigenta Marka Fabianija. Tabor je odprl mirnski župan Dušen Skerbiš.

I. V., foto: Alenka Stražišar Lamovšek in

