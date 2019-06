Sodišče obdolženim ugrabitve Belokranjca podaljšalo pripor

10.6.2019 | 14:50

Ugrabljeni Mirko Moravec (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Trem tujcem, obdolženim, da so v začetku maja ugrabili 79-letnega Mirka Moravca, je novomeško okrožno sodišče za en mesec podaljšalo pripor. Kot so za STA navedli na sodišču, so obdolženi kaznivega dejanja ropa, ugrabitve in odvzema motornega vozila, pripor pa jim je bil podaljšan zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.

Zadeva je trenutno v fazi sodne preiskave, ki po navedbah novomeškega tožilstva še ni končana.

Trije tujci - gre za 25-letnega državljana Maroka in 18-letna Alžirca - so obdolženi, da so 8. maja v Beli krajini ugrabili domačina, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in se skupaj z njim odpeljali proti italijanski meji. Pred mejo naj bi avto zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo. Tam so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih predali slovenski policiji. Vse tri so 10. maja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je na predlog tožilstva odredil pripor.

Ugrabitev je bila tudi povod za protest, ki so ga pripravili v Črnomlju.

Dodano ob 15.20:

STA so iz sodišča popoldne obvestili, da je preiskava zaključena in da je nadaljevanje postopka zdaj odvisno od tožilstva.

M. Ž.