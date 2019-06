Franc Glinšek in zbornica

10.6.2019 | 20:00

Franc Glinšek (desno) je prejel veliki znak. Levo župan Miran Stanko (Foto: organizator)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško je dobitnica velikega znaka. Od župana Mirana Stanka (levo) sta ga sprejela direktorica Janja Starc in predsednik Dušan Arh. (Foto: organizator)

Učenke in učenci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško so prejeli buren dolg aplavz za svoji odlični predstavi. (Foto: M. L.)

Del Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško (Foto: M. L.)

Krško - Ob letošnjem prazniku občine Krško sta veliki znak prejela Franc Glinšek za pomemben prispevek pri razvoju Podbočja in širše lokalne skupnosti ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško ob 50-letnici delovanja in prepoznaven prispevek h gospodarskemu razvoju. Odličje jima je župan Miran Stanko izročil na petkovi slavnostni akademiji, ki je bila osrednja prireditev v nizu prazničnih dogodkov.

Na akademiji so podelili tudi več drugih priznanj. Tako so znak občine Krško prejeli Hilmija Ahmatović za predano delo in spodbujanje razvoja šaha v občini Krško, Ivan Čolak in družba Elmont za življenjsko delo na področju gospodarstva in več kot 25 let uspešnega poslovanja družbe ter Anton Sotošek za vsestransko glasbeno ustvarjalnost.

Priznanja Občine Krško pa so prejeli Rok Sanda za izjemne dosežke na področju gledališke dejavnosti, Ivan Šturbej za dolgoletno prostovoljno delo na področju gasilstva in turizma na Senovem, Dejan Učakar za bogato glasbeno ustvarjanje v lokalnem in slovenskem prostoru in tujini, Gimnazija Krško za dolgoletno delo z mladimi na področju varovanja okolja in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško ob 20-letnici ohranjanja vrednot slovenske osamosvojitve.

Jubilejna priznanja so podelili družbi Vipap Videm Krško (ob 80-letnici), Posavskemu muzeju Brežice (ob 70-letnici), Glasbeni šoli Krško (ob 70-letnici), Prostovoljnemu gasilskemu društvu Velika vas (ob 70-letnici), Gostilni Gadova peč (ob 70-letnici), Ljudski univerzi Krško (ob 60-letnici), Društvu za varilno tehniko Krško (ob 40-letnici), Vzgojno-varstveni ustanovi pri OŠ Raka - Vrtcu Čebelar (ob 40-letnici), Društvu potapljačev Vidra Krško (ob 30-letnici), Kulturnemu društvu Žarek Dolenja vas - sekciji Ljudski pevci Ajda (ob 20- letnici), Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnici Posavje (ob 20- letnici), Karitas Krško (ob 10-letnici) in Kulturno-umetniškemu društvu Liber (ob 10-letnici).

Slavnostna govornica je bila Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poudarila je, da je prav, da ob prazniku občina vsako leto znova krepi spomin izgnanstvo.

Župan Miran Stanko je govoril o dosežkih v občini v zadnjem obdobju in o načrtovanju prihodnosti. »Srce razvoja so ljudje, ki sodelujejo, se povezujejo, jim je mar in znajo razlike med seboj izkoristiti v prid vseh,« je dejal.

Slavnostno akademijo so obogatili učenke in učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško s scensko-plesnima nastopoma Deklica z vžigalicami in Pepelka, Simfonični orkester Glasbene šole Krško in Rajhenburški oktet. Dogajanje je povezovala Bernarda Žarn.

Udeleženci prireditve so praznovanje lahko nadaljevali na ploščadi pred kulturnim domom na Trgu Matije Gubca.

M. L.

