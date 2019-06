Ogenj uničil pritličje hiše, ena oseba izgubila življenje

Ob 14.33 je gorela hiša na Žalostni gori v občini Mokronog-Trebelno. Gasilci PGD Mokronog, Sveti Križ in Trebelno so pogasili požar v stanovanjski hiši, ki je v celoti uničil pritličje. V hiši so našli tudi nezavestno osebo, ki so ji gasilci nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so ob prihodu nadaljevali z nudenjem pomoči, vendar neuspešno. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

Enkrat trčili dve, drugič tri vozila

Na Šmihelskem mostu v Novem mestu sta nekaj minut pred 12.30 trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na udeleženih vozilih odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenega in usmerjali promet do prihoda policije. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kakšno uro kasneje pa so v Smolenji vasi, občina Novo mesto, trčila tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na udeleženih vozilih odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev, očistili razlite motorne tekočine, usmerjali promet do prihoda policije in pomagali vlečni službi pri odstranitvi poškodovanih vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči novomeškega zdravstvenega doma so dve poškodovani osebi na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

