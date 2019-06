Začeli z drugim delom preventivne akcije Hitrost

11.6.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Agencija za varnost prometa in policija je včeraj začela drugi del nacionalne preventivne akcije Hitrost, ki bo potekala do 23. junija, ponovili pa jo bodo še avgusta. Prvi del akcije je potekal aprila. Z njo želijo zmanjšati število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti, in težo njihovih posledic. Policija bo izvajala poostrene nadzore na številnih lokacijah po Sloveniji, je poročala STA.

Agencija za varnost prometa bo v času akcije vse šole vožnje in pooblaščene organizacije pozvala k večjemu poudarku pri usposabljanju za voznike motornih vozil o nevarnostih, ki jih prinaša prehitra vožnja. V centrih za vozniške izpite bodo ocenjevalci kandidate za voznike posebej opozarjali na tveganja, povezana s hitrostjo.

S hitrostjo so namreč povezani še drugi dejavniki tveganja, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti in tudi prekratka varnostna razdalja. Zavedanje o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj umirjene vožnje, ki naj poteka skladno s cestno-prometnimi predpisi in razmerami na cesti, je ključno, so opozorili na agenciji.

Prehitra vožnja po navedbah STA ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Lani je življenje zaradi neprilagojene hitrosti izgubilo 37 ljudi od skupaj 91 umrlih. To je sicer 20-odstotno izboljšanje glede na leto prej. Letos je do konca maja zaradi prehitre vožnje življenje izgubilo 19 oseb, v primerljivem obdobju lani pa 15. Letošnja najmlajša žrtev je imela 19 let, najstarejša pa 85 let, oba sta bila tudi povzročitelja nesreče, v kateri sta izgubila življenje.

M. Ž.