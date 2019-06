Avto ušel z dvorišča čez cesto

11.6.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.13 uri je v kraju Log, občina Sevnica, osebno vozilo nenadzorovano ušlo z dvorišča in obtičalo čez cesto na travniku. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.

Goreli odpadki

Ob 23.37 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorel odpadni material. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Varčujte z vodo

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Škocjan in Šentjernej, da je zaradi nedelovanja vodnega vira Škocjan uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ izvod Ulica Mirana Jarca.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGRAD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRAD;

- od 11:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE, TP BLATO, TP RAČJE SELO;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA ŠEVNICA;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA ŠEVNICA;

- od 13:15 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD ŠEVNICA, TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova mizarska izvod Kabelsko Kežman, Molan med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Lisca Spodnje Brezovo izvod Slemenšek med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli pa na območju TP Bizeljsko izvod Spodnja Sušica med 11. in 12. uro.

M. K.