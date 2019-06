FOTO: Teden kultur upravičuje geslo, da gre za žur vseh kultur

11.6.2019 | 09:20

Večer smeha je na Glavni trg sinoči privabil veliko obiskovalcev. (Foto: M. M.)

Muzejski vrtovi so v soboto pokali po šivih. (Foto: Boštjan Pucelj)

Novo mesto - V soboto se je na Muzejskih vrtovih s koncertom MePZ Krka začel letošnji, sicer že 11. Teden kultur, ki je tudi včeraj napolnil središče mesta z večerom smeha.

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Krka so v sobotnem večeru s poletno energijo navdušili obiskovalce Muzejskih vrtov. Koncert 'MePZ Krka Will Rock You' so poimenovali po uspešnici skupine Queen, s katero so tudi začeli večerni nastop. Kot je sporočila Ljudmila Kastelec, je bila pomembna tudi spremljevalna zasedba: Jernej Zoran na električni kitari, Ernest Miklič, ki je za zbor pripravil tudi nekaj priredb, na klaviaturah, Nikola Matošić na bas kitari in Nejc Lukan na bobnih. Sodeloval je tudi Mladinski pevski zbor Glasbene šole Marjana Kozine s Petro Slak. Vse skupaj je začinil Rok Bohinc s svojimi resničnimi zgodbami in animacijo za poslušalce, ki niso samo ploskali, ampak so tudi aktivno prispevali k dinamiki koncerta.

Satisfaction, Everything I do I do it for you, Help, Another brick in the wall, It’s my life, Highway to hell, Jump in druge skladbe so stopnjevale ritem in pripeljale do zaključka z Bohemian Rhapsody. Tudi v zborovskih priredbah so bile pesmi odlične, polne energije in čustev, zato so navdušile poslušalce vseh generacij, je poudarila Kastelčeva.

Kot omenjeno, se je Teden kultur, ki bo trajal še do vključno petka, včeraj nadaljeval na Glavnem trgu. Popoldne so si otroci s starši ogledali lutkovno predstavo Teatra PolPet Sosedi, nato so zvečer oder zasedli trije predstavniki slovenske stand-up scene, Admir Baltić, Mark Džamastagić in Perica Jerković.

Danes ob 18. uri Teden kultur ponuja še lutkovno predstavo gledališča malihVelikih Super Brina, ob 20. uri pa glasbeno-plesno predstavo Feel The Beat v izvedbi Murata in Maše Kagao Knez. Če bo slabo vreme, bo predstava v atriju Knjižnice Mirana jarca.

M. M., foto: Boštjan Pucelj (sobota) in M. M. (ponedeljek)

