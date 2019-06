Takrat smo imeli v mislih drugačno državo

Velike Vodenice - Združenje borcev za vrednote NOB Kostanjevica na Krki je v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Posavje organiziralo ob koncu tedna srečanje na Velikih Vodenicah.

Kot je dejal predsednik kostanjeviškega združenja Jakob Gašpir, z dogodkom obujajo spomin na padle v boju za svobodo in v znak spoštovanja vrednot, ki ljudi povezujejo v skupnem prizadevanju za boljši jutri. Dejal je, da se brez teh vrednot ljudstvo na naših tleh ne bi osvobodilo in se Slovenija v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ne bi osamosvojila.

Gašpir je napovedal dogovor o sodelovanju med Združenjem borcev za vrednote NOB Kostanjevica na Krki in Policijskim veteranskim društvom Sever Posavje. »Povezuje nas več skupnih točk. Ena teh je tudi zgodba komandanta Kambiča, ki se je kot orožnik, danes bi rekli policist, skupaj s posadko kostanjeviške postaje pridružil partizanom. V okviru tega sodelovanja smo letos prvič organizirali tudi pohod na Vodenice,« je povedal Gašpir.

Zbrane je nagovoril kostanjeviški župan Ladko Petretič. Kot je dejal, je 2. svetovna vojna pustila v teh krajih krvav pečat. Včasih se zdi, kot da smo vojno pozabili na to, a srečanja, kot je bilo tokratno potrjujejo, da vojne in njenih dosežkov nismo pozabili. Toda pomembno je enotnost. »Delitev na leve in desne nas razdružuje,« je dejal župan.

Slavnostni govornik predsednik društva Sever Roman Kržan je NOB označil za naš boj za svobodo. Temu boju je čez desetletja sledila osamosvojitev Slovenije. »Osamosvojitev je tako velika pridobitev, da se je ne sme nihče lastiti,« je poudaril Kržan. Domoljubje ne pripada samo nekaterim. Domoljubje je po njegovih besedah pravica in dolžnost vseh nas. Kržan je kritično je opozoril na rastočo družbeno neenakost v sodobni Sloveniji. Politične elite, desne in leve, se ukvarjajo samo s tem, kako bi še razgrabile preostalo »srebrnino«, je dejal Kržan in še poudaril, da leta 1991 pri sodelovanju v osamosvojitvi niso imeli v mislih take države, kot je današnja Slovenija.

Prireditve se je udeležila tudi predstavnica društva Tigr Bruna Olenik. Na prireditvi, ki jo je povezovala Ajda-Lea Jakše, je Urban Urh Jakše bral pesmi Petra Levca, za s kitaro in petjem je dogodek pospremila Marjetka Popovski.

Na prizorišču so bili med drugimi tudi predstavniki nekaterih sosednjih organizacij zveze borcev za vrednote NOB in spominska Gorjanska četa.

